Samsung ve Spotify Ortaklığı Ne Sunacak?
Samsung ve Spotify ortaklığı, Samsung cihazları için ne anlama geliyor?
Galaxy Note9, Samsung'un Unpacked etkinliği sırasında resmi bir şekilde duyurdu ve etkinliğin sonunda, şirketin Spotify ile ortaklık yapacağı da duyuruldu. Sahne performansı yeterli değilse, Spotify CEO'su Daniel Ek de ortaklık ile ilgili bazı soruları yanıtladı.
Kesintisiz bir deneyime ağır bir vurgu yapıldı ve Samsung'un artık telefon alanı dışında da bir ürün portföyüne sahip olması nedeniyle, yeni ortaklık, kullanıcıların nerede olursa olsun müziklerini daha iyi dinlemelerine imkan tanıyacak. Samsung kullanıcılarının Spotify'a erişimini kolaylaştırmak için uygulamanın kurulum süreci, cihazın kurulum deneyimine dahil edilecek. Spotify bir Samsung hesabına bağlandıktan sonra, servis kesintisi korkusu olmadan, birçok Samsung cihazında sorunsuz bir şekilde çalışacak ve geçiş yapacak. Spotify uygulaması artık Smart Switch deneyiminin bir parçası olacak.
Dahası, Spotify artık Samsung'un SmartThings uygulamasında da mevcut olacak, böylece müzik cihazlarını değiştirmeye uğraşmadan evinizde sizi takip edebilecek. Tahmin edebileceğiniz gibi, şeyleri kesintisiz tutmak konusuna geldiğimiz için, Spotify Bixby'ye de entegre olacak. Bu, kullanıcıların sesli asistanı kullanarak istedikleri müzikleri oynatmasını sağlayacak. Eğer Spotify hesabınız yoksa, yine de hizmetten gelen müzik ile doldurulacak.
Samsung ve Spotify'ın ortaklık konusunda heyecanlı gibi görünse de, şu anda gerçekten heyecan verici bir şey görünmüyor...
Levent Öztürk
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