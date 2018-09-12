Samsung W2019 Snapdragon 845 ile mi Gelecek?
Samsung'un W2019 kapaklı akıllı telefonu Snapdragon 845 işlemci ile mi gelecek?
Samsung'un gizemli katlanabilir akıllı telefonu ne zaman tanıtılacak henüz belli değil, ancak kapaklı telefon efsanesi Güney Koreli şirket ile devam ediyor. Daha önce W2017 modeliyle katlanabilir akıllı telefon serisini sürdüren Samsung, bu kez de W2019 modeli üzerinde çalışıyor. Çin pazarında satışa sunulan Samsung W2017, Ekim 2016 tarihinde tanıtılmıştı. Şimdi de Samsung W2019 modelinin de aralık ayında duyurulabileceği konuşuluyor.
W2017'de Snapdragon 820 işlemcisine yer veren Samsung, yeni modeli için de Snapdragon 845'i konumlandıracak gibi görünüyor. En azından şimdilik gelen bilgiler bu yönde. Telefonun kod adı Lykan olarak bilinirken, telefonun çift kamera dizilimi bulunduracağı da konuşuluyor. Ayrıca bunlara ek olarak test edilen Samsung W2019'un yazılım versiyonun W2019ZCU0ARI1 olduğu da daha önce sızmıştı.
XDA Developers'ta ortaya çıkan bilgilere göre Samsung W2019, aralık ayında tanıtılacak. Kalbinde de Snapdragon 845 işlemci bulunacak. Ancak elbette her zaman olduğu gibi bununla ilgili bir resmi bilgi henüz bulunmuyor.
Ercan Uğurlu
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