Samsung W2019 Snapdragon 845 ile mi Gelecek?

Samsung'un W2019 kapaklı akıllı telefonu Snapdragon 845 işlemci ile mi gelecek?

Samsung W2019 Snapdragon 845 ile mi gelecek?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Çok özel bir inkjet: Brother MFC-T910DW!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
EA, "Gereksiz Sansür" Tepkilerine Yanıt Verdi!
Fortnite'ın Google Play'den Çıkması Endişe Yarattı
Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!
İşte Kirin 980'in Merak Edilen Yanları
Qualcomm Snapdragon Wear 3100'ü Tanıtıyor

İlginizi çekebilir