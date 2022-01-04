Samsung'dan, Wi-Fi İle Şarj Olan Pilsiz Uzaktan Kumanda!

Samsung CES'e, kablosuz ağ sinyalleri ile şarj olan uzaktan kumandası ile müthiş bir giriş yaptı. Firmanın geçtiğimiz yıl duyurduğu Eco Remote CES 2022 için güncellendi ve göz kamaştırdı. RF sinyallerini kullanarak şarj etmek yeni bir konsept değil. düşük enerjili şarj çözümü olarak bu sinyalleri kullanmak bir süredir üzerinde çalışılan bir konseptti. Ancak ilk defa tüketici elektroniği dünyasında aktif olarak kullanımına şahit oluyoruz. Diğer kablosuz şarj çözümlerinin aksine, Eco Remote kablosuz ağ vericisinin yakınında veya temasta olması gerekmiyor. 40 metre uzaklığa kadar şarj olma imkânı bulunuyor.
Uzaktan kumanda şarj için bir beşiğe ihtiyaç duymuyor ve üzerinde aynı zamanda küçük bir güneş paneli de bulunduğundan, ışık enerjisi ile de şarj olma imkanına sahip. Kumandanın içinde pil bulunmuyor, ancak toplanan enerjinin depolandığı bir kondansatör içeriyor.
SolarCell Remote geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor ve siyah veya beyaz renklerde geliyor. Samsung, 2022'de bu kumandanın Samsung QLED 4K ve 8K TV'ler ile birlikte gönderileceğini açıkladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın