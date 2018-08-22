Samsung, Windows İçin VR Başlık Üretecek!
FCC dokümanları bir heyecan verici geliştirmeyi daha ortaya koydu, HMD Odyssey Plus ortaya çıktı!
Samsung'un HMD Odyssey sanal gerçeklik başlığı, Windows Mixed Reality (Windows Karışık Gerçeklik) başlıkları arasında en çok beğenilenlerden biriydi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ortaya çıkan başlık başarılı bulunmuştu. Görünüşe bakılırsa, Samsung şimdi de ikinci raunda hazırlanıyor: FCC (Federal İlletişim Komisyonu) belgeleri gösteriyor ki, Güney Koreli elektronik devi yeni bir sanal gerçeklik başlığı ile karşımızda olacak.
FCC belgelerine göre, Samsung HMD Odyssey Plus ismi ile anılacak sanal gerçeklik başlığı, selefi gibi 110 derecelik bir görüş açısı sunacak ve bu geniş görüş açısını her iki göz için ayrı ayrı 1440x1600'lük bir çözünürlük ile dolduracak. Farklılıklar ise başlığın konforunda ve malzeme kalitesinde yatacak gibi görünüyor. Yeni modelden daha geniş göz penceresi, burun için daha rahat bir destek ve buğulanmayı engelleyecek bir yapı beklenebilir.
İlginç olarak, HMD Odyssey Plus'ın AMOLED+SFS bir görüntü penceresine sahip olacağını söylüyor. "SFS" kısaltmasının ne anlama geldiği şu an için bilinmeyen bir detay. Road to VR adlı web sitesi ise bunun Samsung'un VR başlıkların en önemli sorunlarından biri olan "Ekran-Kapı" Etkisi'ne çözüm olarak geliştirdiği bir teknolojiyi ima ettiğini düşünüyor. Ekran-kapı etkisi, VR başlıkların göze çok yakın olmalarından dolayı her bir piksel ve alt-piksel arasında siyah çizgilerin görülmesi durumuna verilen isim.
HMD Odyssey Plus'ın satış tarihi şu an için net değil, ancak Federal İletişim Komisyonu'nda belgelenmiş olması yeni modelin elinin kulağında olduğunu düşünmemiz için geçerli bir sebep.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın