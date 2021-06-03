Samsung'un "Yarı Resmi" Maskotu Sam, Erotik İçeriğe Kurban Gitti!

Resmi olmayan bir Samsung maskotu / 3D avatarı, birkaç gün önce içerik oluşturucunun web sitesinde bir resim galerisi keşfedildikten sonra interneti kasıp kavurmaya başladı. Sam - Samantha'nın kısaltması - bir AI avatarı değil, Lightfarm tarafından Samsung'a ait bir pazarlama şirketi olan Cheil ile işbirliği içinde oluşturulan bir 3D maskot.
Sam herhangi bir ticari üründe veya reklam kampanyasında kullanılmadı ve yaşananlardan sonra, gelecekte de kullanılması pek olası gözükmüyor. Bunun sebebi daha popüler olmasının gerekmesi değil çünkü görünene göre insanlar zaten bu maskota çok fazla ilgi göstermekte.
Lightfwarm, ilgi odağı olmadan önce Samantha'nın 2 boyutlu bir modelini oluşturmuştu. Ancak karakter modeli 'sosyal ağlara 3D sürümüyle geri dönmek için tamamen yeniden tasarlandı'. Lightfarm ve Cheil'in muhtemelen beklemediği şey ise, yenilenerek sosyal medyaya geri dönüşünün ardından Samantha'nın çok sayıda hayran yapımı erotik içeriğe konu haline gelmesiydi.
Basitçe söylemek gerekirse, sayısız sosyal medya kullanıcısının, Sam'in çizimlerine bakarken Sam'in büyük, mavi, dijital gözlerinde kaybolduktan sonra avatar'ı 'waifu' olarak kabul etmesi uzun sürmedi. Ve merak ediyorsanız, 'waifu', çoğu zaman romantik bir şekilde olmak üzere bir kişinin kendisinin çekildiğini hissettiği bir anime karakterini tanımlayan bir internet argosu. Söylemeye gerek yok, Samantha birkaç saat, hatta dakikalar içinde anında bir mime dönüştü ve birçok erotik hayran kurgusunun kaynağı oldu.
Sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Sam'in resimleri Lightfarm web sitesinden kaldırıldı, ancak sayısız sosyal medya gönderisi kaldı. Ve Samantha, muhtemelen Bixby gibi yapay zeka asistanlarının yerini almayı amaçlasa da, artık bunun olma ihtimalinin daha da azaldığı söylenebilir...
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