Samsung'un Yayınladığı Son Güncelleme, Telefonları Soğutacak!

Akıllı telefon üreticilerin zaman zaman yayınlandıkları güncellemeler ile yazılım açıklarını kapatma ve yazılım yoluyla cihazların performansına olumlu katkılarda bulunduğunu biliyoruz. Ancak Samsung'un yayınladığı yeni bir güncelleme, direkt olarak telefonun donanımına etkide bulunacak gibi görünüyor. Zira gelen yenilikler bunu gösteriyor.
Samsung, 2019 yılında Galaxy telefonları optimize etmeye yönelik uygulama paketi Galaxy Labs'ı tanıtmıştı. Bir optimizasyon uygulaması paketi olan Galaxy Labs içeriğinde 4 uygulama bulunduruyor.
Galaxy Labs Nedir, Ne İşe Yarıyor?
Bunlar; File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian ve App Booster. Bu uygulamaların her birinin farklı bir görevi var. Mesela File Guardian, telefondan ve SD karttan tamamen silinen dosyaları geri getirmenizi sağlarken, Battery Tracker, isminden anlaşılacağı üzere telefonun pil kullanımını daha ayrıntılı olarak takip etmenizi sağlıyor. App Booster, tüm uygulamaların performansını optimize ederken, Battery Guardian da pil tüketimini optimize ediyor.
Galaxy Labs, bu anlamda her Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet sahibi olan kullanıcılar tarafından oldukça yararlı bir uygulama olurken, uygulama Galaxy Store üzerinden indirilebilir, ancak bu uygulamanın üzücü tarafı her bölgede yer almıyor oluşu. O nedenle bu yazılımı ülkemizde de ancak APK dosyası şeklinde indirebiliyorsunuz.
Evet, Galaxy Labs'i daha yakından tanıdığımıza göre şimdi gelelim haberimize. Yeni bilgilere göre Galaxy Labs uygulaması yeni bir güncelleme alacak ve bu güncelleme ile birlikte elbette bir dizi yeni özellik eklenecek. Yeni özellikler arasında en dikkat çekici kısım ise, artık Galaxy cihazların ısı seviyesi de optimize edilebilecek.
Galaxy Labs'e 2 Yeni Uygulama Ekleniyor
Samsung, Galaxy Labs'in yeni sürümünde 2 yeni uygulamaya yer veriyor. Bunlardan biri Memory Guardian, bir diğeri ise Thermal Guardian. Bunlardan Memory Guardian, cihazın bellek yönetiminden sorumlu ve bellek optimizasyonları ile uğraşacakken, Thermal Guardian ise ısı yönetimini üzerine alıyor. Bu uygulama, CPU sıcaklıklarını anlık takip ediyor ve cihazın ulaştığı yüksek sıcaklık noktalarını size bildiriyor. Böyle durumlarda işlemcinin soğutulmasını da sağlayabilen Thermal Guardian, işlemci ısısına 1 – 2 derecelik düşüş sağlayabiliyor ve bunun karşılığında da performans kazanımına yol açıyor.
Pratik kullanımda gerçekten yararlı bir uygulama gibi görünen Thermal Guardian'ın yanı sıra Galaxy Labs'in diğer uygulamalarına da güncelleme ile birtakım iyileştirmeler de geliyor. Ancak dediğimiz gibi bu uygulama şu an bölgemizde kullanılamıyor. Fakat dilerseniz APK yoluyla edinebilirsiniz.
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