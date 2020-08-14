Samsung, Yeni 3D Entegrasyon Teknolojisi X-Cube'ü Resmen Duyurdu

Samsung, yeni 3D entegrasyon teknolojisi X-Cube'ü duyurdu. X-Cube ile daha dar alana daha fazla bellek sığdıracak olan Samsung, 5G, yapay zeka ve yüksek performanslı mobil teknolojilerin geleceğine oynuyor.

14 Ağustos 2020 19:00

Ercan Uğurlu