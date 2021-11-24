Samsung'un Yeni 45W'lık Şarj Cihazı, Galaxy S22 İçin Umutları Artırdı!

Samsung, daha önceki bazı akıllı telefon modellerinde de 45W şarj desteği sunmuştu, ancak daha sonra bu yıl piyasaya çıkan Galaxy S21 serisinde yeniden 25W şarja geri dönmüştü. 45W desteğini şu an tabletlerinde vermeye devam eden Samsung, önümüzdeki yıl çıkacak olan Galaxy S22 ile beraber yeniden 45W'a dönecek gibi görünüyor. Zira şirket, 45W şarj cihazının yeni bir sürümünü piyasaya sürüyor.
EP-T4510 model numarasına sahip bir 45W Samsung süper hızlı şarj cihazı, çeşitli perakendeciler tarafından listelenmeye başlandı ve şimdiden satışa hazır durumda. Bununla beraber Samsung, 2019'da Galaxy Note 10+ akıllı telefonuyla da 45W şarj cihazını piyasaya sürmüştü. Yeni cihazın onun yerini mi alacağı, yoksa Galaxy S22 serisi için mi hazırlandığı ise şimdilik belli değil, ancak bu hamlenin muhtemelen Galaxy S22 serisi için olduğu düşünülüyor.
Fotoğrafları da sızan yeni 45W şarj cihazı, selefine kıyasla daha kompakt boyutlara sahip. Öte yandan bu cihazın yalnızca amiral seviyesi Samsung cihazlar için değil, aynı zamanda 2022 yılında piyasaya sürülecek orta sınıf akıllı telefonları için de hazırlandığına dair bilgiler de mevcut durumda. Bekleyip göreceğiz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın