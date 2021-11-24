Samsung'un Yeni 45W'lık Şarj Cihazı, Galaxy S22 İçin Umutları Artırdı!

Samsung'un muhtemelen Galaxy S22 serisi için hazırladığı 45W şarj cihazı internet sitelerinde listelenmeye başlandı...

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un Yeni 45W'lık Şarj Cihazı Hazır

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