Samsung Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu: Galaxy A03s En Ucuz Galaxy Olabilir

Samsung, Galaxy S21 serisi akıllı telefonları gibi modelleriyle sektörün en pahalı modellerine imza atmasıyla ünlüyken, diğer yandan farklı segmentler için de modeller çıkartıyor. Yeni tanıttığı Galaxy A03s de bunlardan sadece biri.
Ancak bu telefonun farklı bir özelliği var. Samsung Galaxy A03s olarak adlandırılan telefonun fiyatı sadece 195 dolar ve bu da onu en ucuz Samsung telefonlardan biri yapıyor.
Galaxy A03s'in 5000 mAh kapasitesinde bataryası bulunuyor ve 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Telefonda MediaTek Helio P35 işlemci bulunurken, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, yana entegre parmak izi tarayıcı ve 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüne sahip 3'lü kamera kurulumu mevcut. Ön tarafta ise 5 MP'lik bir ön kamera yer alıyor.
Samsung Galaxy A03s'in Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
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