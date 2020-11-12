Samsung'un, Yeni Amiral Gemisi Galaxy S21 İçin Neden Acele Ettiği Anlaşıldı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S21 ocak ayında tanıtılacağı biliniyor. Peki, normalde S serisini her yıl şubat ayında tanıtan Samsung'un bu erken hamlesinin arkasında ne var?
Reuters'a konuşan çok sayıda kaynağa göre Samsung'un Galaxy S21 serisinin tanıtımını ve piyasaya sürmesini erkene çekmesinin arkasındaki sebep, kuşkusuz Huawei ve Apple ile olan rekabet. Galaxy S21'i yılın başında satışa sokarak, yılın ilk çeyrek sonuçlarında pazar payını arttırmayı hedefleyen Samsung, bu nedenle Galaxy S21'i öne çekmiş görünüyor.
|
Üretici
|
3. Çeyrek
|
3. Çeyrek 2020 Pazar Payı
|
3. Çeyrek
|
3. Çeyrek 2019 Pazar Payı
|
Yıllık büyüme
|
Samsung
|
80.2
|
23.0%
|
78.9
|
22.4%
|
+2%
|
Huawei
|
51.7
|
14.9%
|
66.8
|
19.0%
|
-23%
|
Xiaomi
|
47.1
|
13.5%
|
32.5
|
9.2%
|
+45%
|
Apple
|
43.2
|
12.4%
|
43.5
|
12.3%
|
-1%
|
Vivo
|
31.8
|
9.1%
|
30.1
|
8.5%
|
+6%
|
Diğer
|
94.0
|
27.0%
|
100.6
|
28.6%
|
-7%
|
Toplam
|
348.0
|
100.0%
|
352.4
|
100.0%
|
-1%
Önceki raporlara göre Samsung, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde global akıllı telefon pazarının yüzde 23'ünü elinde bulunduruyor ve bu skorla şu an lider konumda. Üçüncü çeyrekte 80.2 milyon ünite satışı yapan Güney Koreli şirketi ise, Huawei, Xiaomi ve Apple takip ediyor. Evet, Apple listede 4'üncü sıradayken, Huawei yüzde 14.9 puanla 2'inci sırada yer alıyor.
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