Samsung'un, Yeni Amiral Gemisi Galaxy S21 İçin Neden Acele Ettiği Anlaşıldı

Samsung'un Galaxy S21'i 2021 yılında, her zamankinden daha erken piyasaya sürmek istediğini artık biliyoruz. Peki ama bu acelenin nedeni ne? Belli oldu!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy S21'i Neden Erken Çıkartacak?

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S21 ocak ayında tanıtılacağı biliniyor. Peki, normalde S serisini her yıl şubat ayında tanıtan Samsung'un bu erken hamlesinin arkasında ne var?

Reuters'a konuşan çok sayıda kaynağa göre Samsung'un Galaxy S21 serisinin tanıtımını ve piyasaya sürmesini erkene çekmesinin arkasındaki sebep, kuşkusuz Huawei ve Apple ile olan rekabet. Galaxy S21'i yılın başında satışa sokarak, yılın ilk çeyrek sonuçlarında pazar payını arttırmayı hedefleyen Samsung, bu nedenle Galaxy S21'i öne çekmiş görünüyor.

Üretici

3. Çeyrek
2020 sevkiyat (milyon)

3. Çeyrek 2020 Pazar Payı

3. Çeyrek
2019 sevkiyat  (milyon)

3. Çeyrek 2019  Pazar Payı

Yıllık büyüme

Samsung 

80.2

23.0%

78.9

22.4%

+2%

Huawei

51.7

14.9%

66.8

19.0%

-23%

Xiaomi

47.1

13.5%

32.5

9.2%

+45%

Apple

43.2

12.4%

43.5

12.3%

-1%

Vivo

31.8

9.1%

30.1

8.5%

+6%

Diğer

94.0

27.0%

100.6

28.6%

 -7% 

Toplam

348.0

100.0%

352.4

100.0%

-1%


Önceki raporlara göre Samsung, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde global akıllı telefon pazarının yüzde 23'ünü elinde bulunduruyor ve bu skorla şu an lider konumda. Üçüncü çeyrekte 80.2 milyon ünite satışı yapan Güney Koreli şirketi ise, Huawei, Xiaomi ve Apple takip ediyor. Evet, Apple listede 4'üncü sıradayken, Huawei yüzde 14.9 puanla 2'inci sırada yer alıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital alışveriş dönemi başladı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat fırsatı
Gelece Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır?
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Günün En çok Okunanları
BiTaksi Artık AppGallery'de!
2021 Formula 1 takvimi belli oldu! İşte takvimde yer alan ülkeler
VPN Kullanımı, Porno Yasağı Sonrasında Bir Ülkede Daha Uçuşa Geçti
Samsung'un, Yeni Amiral Gemisi Galaxy S21 İçin Neden Acele Ettiği Anlaşıldı
PlayStation 5'te Herkesi Şaşırtıcı Eksiğin Nedenini Belli Oldu

 

 