Samsung'dan Yeni Corona Virüsü Hizmeti

Samsung, yeni hizmetiyle Galaxy telefonlarını belirli ülkelerde ücretsiz olarak sterilize edecek!

Samsung'tan Ücretsiz Telefon Dezenfekte Hizmeti

Corona virüsü salgınının bir faydası varsa, o da temizliğin önemini bazılarımıza hatırlatması oldu. Günlük hayatta en çok dokunduğumuz şeylerden biri olan telefonumuz, bu sayede mikrop sayısı ve çeşitliliği bakımından en kirli yerlerle yarışabilir. Samsung ise harekete geçerek telefonunuzun üzerindeki çoğu virüs ve bakterileri öldürmeye yönelik bir temizleme programı başlattı.

Galaxy Sanitizing Service, Samsung'un resmi servis merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacak. Firma, temizlik işlemini sert kimyasal maddelerle değil, UV-C ışığıyla yapacak. Hizmet, tüm Galaxy telefonlarını, Galaxy Watch ve Galaxy Buds'u kapsıyor. Bununla birlikte firma, UV-C ışığının tüm mikropları öldürmeyeceğinin altını çiziyor.

Firma, UV-C ışığının performansı etkilemediğine dair testler yaptığını söylüyor. İlk olarak Arjantin, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Vietnam'da başlayacak olan hizmet, daha sonra Avustralya, Kanada, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Singapur ve İngiltere gibi ülkelere genişletilecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Athena Gökhan'ın filmi Kendi Yolumda'dan ilk afiş
BİM aktüel 13 Mart 2020 kataloğunda Samsung A70 cep telefonu dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film
NVIDIA, Call of Duty: Warzone için Oyuna Hazır!
Call of Duty Warzone, Şov Yapmaya İlk Günden Başladı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 3 yeni Corona Virüs'ü vakası daha!
Mozilla, Telefon İşini Bir Kez Daha Deneyecek. Ancak Bu Kez Farklı Şekilde

 

 