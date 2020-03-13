Samsung'dan Yeni Corona Virüsü Hizmeti

Corona virüsü salgınının bir faydası varsa, o da temizliğin önemini bazılarımıza hatırlatması oldu. Günlük hayatta en çok dokunduğumuz şeylerden biri olan telefonumuz, bu sayede mikrop sayısı ve çeşitliliği bakımından en kirli yerlerle yarışabilir. Samsung ise harekete geçerek telefonunuzun üzerindeki çoğu virüs ve bakterileri öldürmeye yönelik bir temizleme programı başlattı.
Galaxy Sanitizing Service, Samsung'un resmi servis merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacak. Firma, temizlik işlemini sert kimyasal maddelerle değil, UV-C ışığıyla yapacak. Hizmet, tüm Galaxy telefonlarını, Galaxy Watch ve Galaxy Buds'u kapsıyor. Bununla birlikte firma, UV-C ışığının tüm mikropları öldürmeyeceğinin altını çiziyor.
Firma, UV-C ışığının performansı etkilemediğine dair testler yaptığını söylüyor. İlk olarak Arjantin, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Vietnam'da başlayacak olan hizmet, daha sonra Avustralya, Kanada, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Singapur ve İngiltere gibi ülkelere genişletilecek.
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