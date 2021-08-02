Samsung'un Yeni Kalemi S Pen Pro, Tanıtımından Hemen Önce Sızdı!

Samsung'un yeni kalemi S Pen Pro'nun özellikleri, tanıtımına günler kalmışken tamamen sızdı. İşte yeni S Pen Pro'dan bekleyebilecekleriniz...

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un Yeni Kalemi S Pen Pro Sızdı

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