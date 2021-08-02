Samsung'un Yeni Kalemi S Pen Pro, Tanıtımından Hemen Önce Sızdı!

Samsung, Galaxy S21 Ultra'nın lansmanı sırasında daha büyük ve daha iyi özelliklere sahip S Pen Pro üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak şirket yeni kaleminin özelliklerini gizli tutmuştu. Ta ki şimdiye dek...
S Pen Pro, özellikleriyle sızmış durumda. Buna göre S Pen pro'nun ucu 0.7 mm kalınlığında olacak ve 4096 basınç kademesini destekleyecek. Katlanabilir cihazların ekranına zarar vermeyecek olan S Pen Pro, Galazy Z Fold 3 ile de çalışabilecek. Ayrıca kalemin şarjı için bir USB-C portu da üzerinde bulunacak. Öte yandan uyumlu Galaxy akıllı telefonların kılıflarına manyetik olarak da takılabilecek olan S Pen Pro, böylece bu yolla da şarj edilebilecek. S Pen Pro'nun fiyatının ise İngiltere'de 70 pound olacağı iddia ediliyor.
Diğer yandan Samsung'un Galaxy Z Fold 3 için özel bir S Pen hazırladığı da biliniyor. Daha önce böylesi bir açıklamada bulunan şirketin, bu cihazla S Pen Pro'dan ne gibi farklar ortaya koyacağı şimdilik belirsiz. Bunları 11 Ağustos'taki Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy Z katlanabilir telefonlarını tanıttığında öğrenebileceğiz.
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