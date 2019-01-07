Samsung yeni kullaklığını geliştiriyor
Samsung, IconX'in yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor!
Samsung, Gear Sport ve Gear Fit 2'nin varislerinin yanı sıra, Gear IconX kulaklıklarının daha yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Kaynakların söylediğine göre 2019 IconX kulaklıkları SM-R170 model numarasıyla ve siyah, beyaz ve sarı seçenekleriyle sunulacak. İlginç bir şekilde, kulaklık başlıklarının 8GB dahili depolama alanına da sahip olacağı söylenmekte. Bu miktar da önceki IconX modelleri veya Samsung akıllı saatlerinin bazıları da dahil olmak üzere önceki Gear markalı ürünlerden daha yüksek.
Şimdilik elimizdeki tüm bilginin bu olmasından dolayı, bir sonraki IconX kulaklık başlığının ne sunabileceğini sadece tahmin edebiliriz. Galaxy Watch'ta olduğu gibi, yeni IconX'in de Galaxy markalamasını kullanmasını bekleyebiliriz. Belki de Samsung, AKG ayarını da dahil edecektir, ancak bu fiyat etiketini önemli ölçüde artırabilir. Ancak Samsung, bu yıl AKG hoparlörleri ile birlikte Bixby destekli Galaxy Home'u piyasaya süreceğinden, ürünler arasında tekdüzelik açısından iyi bir hamle olabilir.
Son olarak da yeni IconX'te daha iyi pil ömrü görmeyi de bekleyebiliriz. Yine de, özellikle 2018 Gear IcoX'in (2018) kulaklıkların ilk kez tekrarına göre önemli bir gelişme sağladığını düşündüğünüzde büyük bir fark olmayabilir. Samsung bunun yerine şarj kutusunun pil kapasitesini artırmayı seçebilir, ancak şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz.
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