Samsung, Yeni Nesil Müthiş SSD'lerini Tanıttı
Samsung'un yeni nesil SSD'leri, yeni teknolojisi ve performansıyla rakiplerine göz dağı veriyor!
Samsung, tüketici PC'lerine yönelik yeni nesil SSD'lerini ortaya çıkardı.
Samsung Electronics'e göre altıncı nesil V-NAND SSD'ler, piyasanın en hızlı veri aktarım hızını sunuyor ve sektörün ilk 100+ katmanlı tek aşamalı tasarımıyla şu anki 3D NAND kısıtlamalarını aşıyor. Yeni tasarım, şu geliştirmeleri sunuyor:
- Yazma işlemlerinde 450 mikrosaniye, yazma işlemlerinde 45 milisaniyenin altı
- Önceki nesle göre yüzde 10 daha iyi performans
- Önceki nesle göre yüzde 15 daha az güç tüketimi
- Üretim verimliliğinde yüzde 20'den daha çok geliştirme
Firma geçen sene ağustos ayında, tüketiciler için ilk 4-bit QLC SSD'leri toplu üretmeye başladığını söylemişti. Bu sırada firma, 4-bit QLC tabanlı donanımların SSD kapasitelerini terabaytlara taşıyacağını iddia etmişti. Aradan geçen bir yılın ardından terabaytlık SSD'ler gerçekten de rüya olmaktan çıktı. Samsung, yeni 3D V-NAND tasarımıyla mobil cihazlar ve kurumsal sunuculara da ulaşmak, hatta otomotiv sektörüyle de buluşmak istiyor.
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