Samsung'un Yeni "Over the Horizon'ı" Ortaya Çıktı

Samsung'un her sene yenilediği zil tonu, Galaxy S20 için doğa temasıyla yenilendi! İşte yeni Over the Horizon...

Yeni "Over the Horizon" Ortaya Çıktı

Samsung, her sene yeni Galaxy S serisi telefonunu tanıtmadan önce "Over the Horizon" zil sesini yeniliyor. Bu sene de tekrar oluşturulan Galaxy S20 zil tonu, firmaya göre doğadan ilham alıyor.

Samsung, fazlasıyla telefonlarla ve çalışmayla geçen yoğun hayatın içerisinde doğayı ve onun güzelliğini unutabildiğimizi düşünüyor. Firma bunun için Over The Horizon'un tamamen akustik bir sürümünü oluşturdu.

Galaxy’s Nature-Inspired ‘Over the Horizon 2020’Galaxy’s Nature-Inspired ‘Over the Horizon 2020’
Samsung’s latest “Over the Horizon” remix is a fully acoustic version of the company’s signature sound designed to help bring you closer to the beauty of the world around us. With each new generation of Galaxy devices comes a fresh new take on the “Over the Horizon” theme, and at the core of this year’s version is the power of nature itself. In order to capture the harmonious working of the natural world in all its glory, Samsung placed monochords in various natural locations in order to harness the power of nature for music. Check out the latest remix of “Over the Horizon” along with its tranquil music video.

İlham kaynağı olarak doğayı seçen firma, su akıntıları gibi çeşitli noktalara sesölçerler yerleştirdi. Böylece su aktıkça enstrüman dönmeye başladı ve enstrüman, tellere dokunmaya başladı. Ortaya çıkan seslerin doğanın güçleriyle oluşturulduğu iddia ediliyor. Elektronik enstrümanların kullanımı ise söylenene göre minimum seviyede tutuldu.

Geçen sene olduğu gibi firma, bu sene de Over The Horizon 2020 zil tonu için bir video hazırladı.

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