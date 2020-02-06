Samsung'un Yeni "Over the Horizon'ı" Ortaya Çıktı

Samsung, her sene yeni Galaxy S serisi telefonunu tanıtmadan önce "Over the Horizon" zil sesini yeniliyor. Bu sene de tekrar oluşturulan Galaxy S20 zil tonu, firmaya göre doğadan ilham alıyor.
Samsung, fazlasıyla telefonlarla ve çalışmayla geçen yoğun hayatın içerisinde doğayı ve onun güzelliğini unutabildiğimizi düşünüyor. Firma bunun için Over The Horizon'un tamamen akustik bir sürümünü oluşturdu.
İlham kaynağı olarak doğayı seçen firma, su akıntıları gibi çeşitli noktalara sesölçerler yerleştirdi. Böylece su aktıkça enstrüman dönmeye başladı ve enstrüman, tellere dokunmaya başladı. Ortaya çıkan seslerin doğanın güçleriyle oluşturulduğu iddia ediliyor. Elektronik enstrümanların kullanımı ise söylenene göre minimum seviyede tutuldu.
Geçen sene olduğu gibi firma, bu sene de Over The Horizon 2020 zil tonu için bir video hazırladı.
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