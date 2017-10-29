Samsung, Yeni Patent Başvurusuyla Şaşırttı
Güney Koreli teknoloji devi, ekran altı ve basınca duyarlı parmak izi okuyucusu teknolojisinin patentini aldı.
Samsung, KIPRIS'a (Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi) yaptığı yeni patent başvurusunda, ekrana entegre ve basınca duyarlı parmak izi okuyucusunun tescilini aldı. Daha önce duyduğumuz söylentiler, Galaxy S9'un parmak izi okuyucusunun ekran altında olmayacağını, bunu yerine ön-alt çerçevede bir girintide bulunacağını, ya da arkada bulunacağını söylüyordu. Ancak bu patent başvurusu hayranları tekrar ümitlendirdi.
Samsung'un eski pazarlama müdürünün paylaştığı tweet'e bakılırsa, teknoloji Galaxy S9'a da yetişmese bile, Galaxy Note 9'a yetişebilir. Şu an piyasada bulunan Galaxy S8'in bu teknolojiye sahip olmamasının sebebi, parmak izi okuyucusunun bulunduğu alandaki piksellerin normalden daha karanlık veya aydınlık olması sorunuydu.
Söylentilere göre Galaxy Note 9, Note 8'in daha ince işlenmiş ve zarif bir sürümü gibi olacak. Bir çok kullanıcı yeni cihazda da Infinity Display olmasını beklerken, şirket bir sonraki adımında S Pen'i geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Ekim ayının başlarında Bj Kang'ın yaptığı bir söyleşide, Note 9'un kamerasının da güçleneceğini öğrenmiştik.
Ali Ruhi Öztürk
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