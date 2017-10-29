Samsung, Yeni Patent Başvurusuyla Şaşırttı

Güney Koreli teknoloji devi, ekran altı ve basınca duyarlı parmak izi okuyucusu teknolojisinin patentini aldı.

Samsung, Yeni Patent Başvurusuyla Şaşırttı

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