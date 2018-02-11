Samsung, Yeni Patentleri Galaxy X'te Kullanabilir
Samsung'un aldığı yeni ilginç patentler, katlanabilir telefonu olması beklenen Galaxy X için kullanılabilir.
Uzunca bir süreden beri Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bugüne kadar birbirinden farklı isimler alan bu telefon, son olarak Galaxy X adını almıştı. Elbette Galaxy X henüz ortada yok; ancak Samsung, bu yılın sonunda bu telefonunu seri üretime geçireceği sözünü vermişti. Güney Koreli şirketin aldığı son patentler de buna ışık tutar nitelikte.
Samsung'un hazırladığı yeni patent örnekleri, Galaxy X için kullanılacak gibi görünüyor. Bir cüzdan gibi ortadan katlanabilecek olan Galaxy X, geniş bir ekran kullanımı sunacak. Bu nedenle şirket, ekrandan tam kapasite faydalanalıbilmesi için uygulama konusunda da çalışmalar yürütüyor. Son aldığı patentler de işletim sistemi ve arayüzüne ilişkin.
Çoklu pencere özellikleri sunacak olan Galaxy X, gerek video görüşme konusunda, gerek kamera için çoklu pencere kullanımı konusunda oldukça cömert davranacak gibi.
Katlanabilir ekranlar, telefonlarda yeni en-boy oranlarını karşımıza çıkartacak. Son dönemde trend halini almış 18:9 görüntüme oranından daha farklı boyutlarla karşılaşmak üzereyiz. Elbette iş yalnızca ekran gövde-oranını genişletmekle kalmıyor. İçerik tarafının da buna ayak uydurması gerekiyor. Aksi halde ekrandan tam faydalanamayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Ancak bu sorunlar zaman içinde hızla optimizasyon güncellemeleriyle düzeltilebiliyor.
Yine Samsung'un katlanabilen akıllı telefonu için aldığı patentlerden biri:
Aşağıdaki patent örnekleri de, Samsung tarafından tam ekranlı akıllı telefonlar için birkaç farklı arayüz fikrini bizlere gösteriyor.
Bilindiği gibi Mobil Dünya Kongresi 2018 yaklaşıyor. Samsung'un bu katlanabilen akıllı telefonu Galaxy X için bir duyuru yapmasını bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz...
Ercan Uğurlu
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