Samsung, Yeni Patentleri Galaxy X'te Kullanabilir

Samsung'un aldığı yeni ilginç patentler, katlanabilir telefonu olması beklenen Galaxy X için kullanılabilir.

Samsung, yeni patentleri Galaxy X'te kullanabilir

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