Samsung'un yeni QLED TV Serisi, Beklenen Bu Özellikle Beraber Gelecek

Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı açıklama ile CES 2021'de tanıtacağı yeni QLED TV serisine çok önemli bir özellik ekleyeceğini duyurdu: HDR10+ Adaptive için hazırlanın. Peki ama nedir bu HDR10+ Adaptive?

Samsung TV'lerde yeni özellik: HDR10+ Adaptive

Samsung, HDR10 standardının en büyük destekçilerinden biri ve TV ve telefonlarıyla yeni özelliklere ilk destek veren firmalardan biri. Şimdi de firma, CES 2021'de duyuracağı yeni QLED TV serisinde HDR10+ Adaptive özelliğini destekleyeceğini açıkladı.

HDR10+, dinamik meta verilerin kullanılmasına izin veren ve böylece ton eşleme, parlaklık ve benzeri şeylerin sahne sahne ayarlanabilmesini sağlayan HDR10 teknolojisinin üzerine gelen bir iyileştirme. Ancak HDR10+ içeriği ile en iyi sonuç genellikle loş ışıkta elde ediliyor. Bu da, içeriği nerede izlemeye çalıştığınıza bağlı olarak her zaman en iyi deneyimi elde edemeyeceğiniz anlamına geliyor.

HDR10+ Adaptive Nedir?

HDR10+ Adaptive ise, TV'lerin HDR10+ içeriğini farklı aydınlatma koşullarında uyarlayarak daha iyi görünmesini sağlayacağı anlamına geliyor. Samsung ayrıca HDR10+ Adaptive içeriklerde Filmmaker modu için destek veriyor.

Bu arada, yeni HDR özelliklerini ilk destekleyen akış hizmeti Amazon Prime Video olacak.

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