Samsung'un yeni QLED TV Serisi, Beklenen Bu Özellikle Beraber Gelecek

Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı açıklama ile CES 2021'de tanıtacağı yeni QLED TV serisine çok önemli bir özellik ekleyeceğini duyurdu: HDR10+ Adaptive için hazırlanın. Peki ama nedir bu HDR10+ Adaptive?