Samsung'un Yeni S Pen Pro'su, Standart S Pen'den Ne Kadar Farklı?

Samsung'un, Galaxy S21 Ultra ile kullanılacağını açıkladığı yeni kalemi S Pen Pro'nun standart S Pen'den ne farkları var? İşte yeni S Pen Pro hakkında tüm bildiklerimiz...

  • Levent Öztürk
Samsung S Pen Pro, S Pen'den ne kadar farklı?
Samsung

Bir şeyin daha büyük olması, her zaman daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Samsung Galaxy S21 Ultra söz konusu olduğunda bu durumun geçerli olduğu söylenebilir. Samsung, yeni süper-telefonunun S Pen kalemi ile uyumlu olduğunu açıklarken, yeni S Pen Pro'yu da tanıttı.

Normalde markanın Note türevi bir telefonunu veya bazı tabletlerini satın alırken bir S Pen de size veriliyor. Bu kalemler ile belgeleri işaretleyebiliyor, el yazısı ile notlar alabiliyor, temassız yapılan hareketlerle cihazınızı kontrol edebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Eğer yeni Samsung Galaxy S21 Ultra'yı alıyorsanız da bir S Pen veya bu yeni, gizemli S Pen Pro'yu kullanabileceksiniz.

S Pen ve S Pen Pro arasındaki en önemli farklardan biri fiyatı olacak. Her ne kadar Samsung henüz S Pen Pro fiyatını (veya ne zaman satışa sunulacağını) duyurmuş olmasa da, S Pen'in 39,99 dolar fiyatından daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı kesin.

Samsung'un S Pen Pro'su, 'standart' S Pen'e göre oldukça büyük. Bunun da kalemi tutmayı ve kullanmayı kolaylaştıracağı tahmin edilebilir. Çünkü şu anda var olan S Pen'i normal bir kalem gibi kullanmak kısa boyu sebebiyle pek kolay olmuyor.

Samsung

Genel olarak S Pen Pro'nun Apple-Pencil'a oldukça benzediği söylenebilir. Ayrıca daha konik olan ucu ile normal bir kaleme de daha fazla benziyor. Bu durumun da S Pen'in şu andaki tasarımına göre eskiz çizimleri veya yazılar için daha doğal bir his vereceği söylenebilir.

Ayrıca Note cihazlarının aksine Galaxy S21 Ultra'nın S Pen veya S Pen Pro'yu yerleştirmek için bir boşluğu olmadığını da belirtmekte fayda var ve bu yüzden kalem için alanı olan bir kılıfa ihtiyaç duyacağız. Bu kılıfların da muhtemelen iki farklı kalem için iki farklı boyuta sahip olacağı tahmin edilebilir ve buna dikkat etmekte fayda var.

Özellikler konusunda S Pen Pro'nun S Pen'e göre sahip olduğu ek avantajlar şu an çok net değil ancak farklılıkları hakkında birkaç detay verilmiş durumda.

S Pen, S Pen Pro'nun sahip olduğu tüm özellikleri sunmuyor. Sunulmayan bu özelliklerin arasında kolay kamera kısayollarına erişim ve temassız 'hava notları' hareketleri bulunuyor. Görünene göre S Pen Pro bu özelliklere sahip olacak ve Note'un işlevlerinin tamamını Galaxy S serisine getirecek.

S Pen Pro'nun getireceği başka ek özellikler ve avantajlar da olabilir ancak şu anda bunlar hakkında bir bilgimiz bulunmuyor. Piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken daha fazla özelliğin açıklanacağı tahmin edilebilir.

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