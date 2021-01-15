Samsung'un Yeni S Pen Pro'su, Standart S Pen'den Ne Kadar Farklı?

Samsung'un, Galaxy S21 Ultra ile kullanılacağını açıkladığı yeni kalemi S Pen Pro'nun standart S Pen'den ne farkları var? İşte yeni S Pen Pro hakkında tüm bildiklerimiz...

15 Ocak 2021 14:00

Levent Öztürk