Samsung, Yeni Telefonları Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G'yi Tanıttı!

Samsung, yeni telefonları Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G'yi resmi olarak tanıttı. Galaxy A22 5G, giriş seviyesine 5G seçeneğini getirmesi ile öne çıkıyor. İşte Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G'nin özellikleri...

Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G Tanıtıldı!

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