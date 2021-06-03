Samsung, Yeni Telefonları Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G'yi Tanıttı!

Samsung, Galaxy serisine iki yeni bütçe dostu telefon daha ekledi. Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip ve Android 11 ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy A22 Özellikleri
Galaxy A22, HD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekrana sahip. Üstelik bu ekran 90 Hz yenileme hızı sunuyor. 13 megapiksel çözünürlükteki selfie kamerası, damla çemtik içerisine yerleştirilmiş. Arkada ise bizi dörtlü bir kamera sistemi karşılıyor. 8 megapiksel geniş açı lensi, 2 megapiksel makro lensi, 2 megapiksel derinlik sensörü ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 megapiksel ana lens, bu dörtlü kamera sistemini oluşturuyor.
Samsung resmi olarak açıklamış olmasa da, telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga seti bulunduğu düşünülüyor. 4 GB RAM ile gelen seçeneklerde dahili depolama alanı 64 GB veya 128 GB olabiliyor. 6 GB RAM seçeneği ise, sadece 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Telefonda bir de bellek kartı yuvası var.
15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil, Galaxy A22'nin önemli özellikleri arasında.
Samsung Galaxy A22 5G Özellikleri
Galaxy A22 5G ise, adından da anlaşılabileceği gibi, giriş seviyesine 5G bağlantı seçeneğini getiriyor. Yine açıklanmış olmasa da, yonga seti olarak MediaTek'in Dimensity 700'ünün kullanıldığı düşünülüyor. Cihaz 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği ile satışa sunuluyor. 4 GB RAM, 64 GB ve 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. 6 veya 8 GB RAM içeren modeller ise, sadece 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor.
Galaxy A22 5G, çentikli, 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Kamera sistemi 3 lensten oluşuyor: 48 megapiksel ana lens, 5 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Telefon, 15W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor.
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