Samsung'un Yeni Telefonu Galaxy Jump, O Kadar da Yeni Olmayabilir!

Samsung'un Galaxy Jump isimli yeni bir telefon üzerinde çalıitığı iddiaları heyecan yarattı. Ama bu yeni bir telefon serisi olacak gibi görülse de, yakından incelendiğinde özel pazarlar ve operatörler için yeniden tasarlanmış bir Galaxy A32 5G olabileceği anlaşılıyor.
Galaxy A32 5G, SM-A326B model numarasıyla tanımlanıyor. Yeni model Galaxy Jump ise neredeyse aynı model numarasına sahip: SM-A326K. Bu model numarasından yola çıkarak yeni telefonun Güney Kore'nin en büyük telekomünikasyon şirket KT Corporation için özel olarak tasarlandığını düşünmek mümkün. Pek çok piyasa analisti de bu fikri destekliyor.
Bluetooth listesinde Bluetooth 5.0 bağlantısı dışında başka bir teknik özellik yer almıyor. Yine de, Galaxy A32 5G şu anda birçok pazarda bulunuyor. Eğer Galaxy Jump için özel bir değişiklik yapılmayacaksa, yeni telefonun standart 60Hz tazeleme hızına sahip 6,5 inçlik bir TFT ekrana sahip olacağı, MediaTek Dimensity 720 5G yonga seti kullanacağı, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama ile geleceği ve 13MP selfie sensörüyle dörtlü kameraya sahip olacağı söylenebilir.
Galaxy A32 5G, Samsung'un en uygun fiyatlı 5G telefonu. Galaxy Jump'tan daha azını beklemek yanlış olur. Galaxy Jump'ın gerçekten Galaxy A32 5G ile aynı olup olmadığını ve Samsung ve KT Corporation'ın ona herhangi bir benzersiz özellik ekleyip eklemeyeceğini zaman gösterecek.
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