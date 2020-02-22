Samsung, Yeni Yönetim Kurulu Başkanını Seçti

Samsung'un eski yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon, işçi sendikası faaliyetlerini sabote ettiği için geçen sene hüküm giymiş ve hapis cezası almıştı. Eski yöneticinin yerini eski Güney Kore maliye bakanı Park Jae-wan aldı.
Park, Samsung'ta Mart 2016'dan bu yana icracı olmayan direktör olarak görev yapmaktaydı. 65 yaşındaki Park'ın firma ve yönetim kurulu hakkında derin bilgilere sahip olduğu söyleniyor. Yürürlüğe hemen giren atama ile yönetim kurulunun bağımsızlığının ve yönetimin saydamlığının artması bekleniyor.
Yönetim kurulu başkanı Samsung'un günlük etkinlikleriyle ilgilenmese de, kurul toplantılarına başkanlık yapıyor ve kurulun yatırım planlama gibi büyük kararlarını onaylıyor. Seul Ulusal Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünden mezun olan ve Harvard Üniversitesi'nde doktora derecesi alan Park, 2010 ve 2011 yıllarında Güney Kore'de maliye bakanlığı yapmıştı.
Güney Koreli firma, 18 Mart'ta yapacağı yıllık hissedar toplantısında icra direktörlerini seçecek.
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