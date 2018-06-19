Samsung yenilenebilir enerjiye geçiyor
Samsung, önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamen sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmayı planlıyor
Samsung, ABD, Avrupa ve Çin çalışmalarını iki yıl içerisinde tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirme hedefini duyurdu. Firma, şimdiden Kore'de sürdürülebilirlik hedefi ile ciddi bir ilerleme göstermiş durumda. Firma, Digital City için 42000 metre karelik güneş panelini kullanım için hazırlıyor ve Pyeongtaek ile Hwaseong kampüsleri için de jeotermal enerji üretimini 2020 yılına kadar tamamlamaya çalışıyor.
Firmanın yeni duyurduğu hedefin oldukça hırslı olduğu söylenebilir ancak bu, başarılamaz bir hedef değil. Özellikle rakiplerinin çevreci yaklaşımı düşünülürse, Samsung'un da sürdürülebilir enerjiye geçmesi firma için büyük bir avantaj olacaktır. Apple, artık tamamen yenilenebilir enerji kullandığını söylerken Google bütün çalışma enerjisini Güneş ve rüzgar aracılığıyla sağlıyor ve T-Mobile da 2021 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini duyurmuş durumda.
Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlardan daha ucuz olacağına yönelik raporlar düşünülürse, bu hedefin finansal açıdan da mantıklı olduğu söylenebilir. Samsung'un rakiplerini yakalamak için bir miktar çaba göstermesi gerekiyor ancak, bu tür durumlar için her zaman söylenebileceği gibi, geç olması hiç olmamasından iyidir.
Levent Öztürk
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