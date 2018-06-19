Samsung yenilenebilir enerjiye geçiyor

Samsung, önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamen sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmayı planlıyor

Samsung sürdürülebilir enerjiyi hedefliyor...

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