Samsung, Yıllardır Kral Olduğu OLED Telefonlarda Tahtını Apple'a Kaptırdı!

Samsung uzun yıllar boyunca, OLED ekranlı akıllı telefonlarda liderliğini sürdürdü. Bu liderlik, Apple, iPhone 12 serisi (dört model) ile OLED ekranlara yönelene kadar sorunsuz bir şekilde devam etti. Ancak, yeni bir serinin yakında piyasaya sürülmesine rağmen, iPhone 12 serisine olan talep sayesinde, Cupertinolu firma, 2021'de Güney Koreli rakibini en büyük OLED akıllı telefon satıcısı olarak geride bırakmaya hazırlanıyor.
Pazar araştırma şirketi Display Supply Chain Consultants'a (DSCC) göre Apple, bu yıl %28'lik bir pazar payıyla 176 milyon adet OLED akıllı telefon satacak.
Samsung ise 145 milyon adet ve %23 pazar payı ile ikinci sıraya düşecek. Ve yaklaşık on yıldır en çok satan OLED akıllı telefonlara sahip olan Samsung, ilk kez OLED akıllı telefon sevkiyatında zirveyi kaptırmış olacak.
Toplamda, 2021 için OLED akıllı telefon sevkiyatının miktarının yaklaşık 630 milyon olduğu tahmin ediliyor.
DSCC raporu, Samsung'un birincilik konumunu kaybetmesini iPhone 12 serisinin popülerliğine atfetti ve bu da Samsung'un Galaxy S21 serisinin beklediği kadar iyi performans göstermediği gerçeğiyle örtüşüyor.
Samsung'un akıllı telefon işini değerlendirmek ve gerekirse herhangi bir değişiklik yapmak için şirket içi özel bir inceleme aşamasına başladığı söyleniyor.
Apple'ın yanı sıra, diğer Çinli markalar da pazarda agresif girişimlerde bulundu. Xiaomi ve Oppo, rekabetçi fiyatlı teklifleriyle pazarda kayda değer ilerlemeler kaydetti. Xiaomi'nin %13 pazar payı ile 82 milyon adet OLED akıllı telefon satması beklenirken, Oppo 69 milyon adet sevkiyat yapacak ve %11 pazar payına sahip olacak. Oppo ve OnePlus gibi markaların OLED panellerini Samsung'dan aldığını da unutmamakta fayda var.
Samsung için endişe verici olan DSCC raporu, Apple'ın önümüzdeki yıl da liderliğini sürdüreceğine inanıyor. Tahminler, Apple'ın 2022'de 226 milyon adet olacağı yönünde.
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