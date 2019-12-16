Samsung Yüzünden Hayalet Kente Dönüştü!

Samsung'un Çin'deki Guandong eyaletinde bulunan Huizhou kentindeki akıllı telefon fabrikasını kapatması, kentte büyük iz bıraktı. Samsung'un Çin'deki son akıllı telefon fabrikasının bulunduğu Huizhou, birkaç ay önce Samsung tarafından terk edilmiş ve Güney Koreli şirketin, Çin'deki son akıllı telefon fabrikasını da böylece kapatılmıştı. Samsung'un gitmesiyle beraber, şehir de büyük bir sessizliğe büründü.
Samsung'un ardından yerel işletmelerin yüzde 60'ı dükkan kapatırken, şehir için gelecek çok daha karanlık. Zira Çağdaş Gözlem Enstitüsü Başkanı Liu Kaiming, en az 100 fabrika ve sayısız küçük dükkan ile restoranın daha kapanacağını söylüyor.
Samsung, Huizhou'daki fabrikasını 1992'de açmış ve geçtiğimiz ekim ayında da kapatmaya karar vermişti. Samsung'un gitmesi ile beraber kentin ihracatı yıllık yüzde 27 oranında düşerken, kapanan iş yerlerinin devamının geleceği de kesin gibi.
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