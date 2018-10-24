Samsung'a 5,7 Milyon Dolar Yavaşlatma Cezası!
Apple'dan sonra Samsung da telefonunuzu güncellemelerle yavaşlattığı gerekçesiyle büyük bir cezaya çarptırıldı!
Samsung, telefonlarını yazılım güncellemeleriyle yavaşlattığı iddialarını yalanladı. Raporlar ilk ortaya çıktığında İtalya'nın tüketici hakları kuruluşu, Apple ve Samsung'u yavaşlatma iddialarıyla ilgili incelemeye aldığını duyurmuştu.
Kuruluş, yaptığı uyarı sırasında firmaları suçlu bulması halinde milyon euro'luk cezalar kesilebileceğini söylemişti. Verilen kararda Samsung ve Apple suçlu bulundu.
Apple, telefonları neden yavaşlattığını "açıklamış", bu hareketi "tesadüfi kapanmaları engellemek" amacıyla yaptığını söylemişti. Eski piller, işlemci tam güçte çalıştığında güçteki dalgalanmaları iyi yönetemiyor. Bu durumda cihaz, beklenmedik biçimde baştan başlayabiliyor. Apple özür dilese de böyle bir şeyi arka planda, kullanıcının haberi olmaksızın yapması, firmaya olan güvenin bir miktar sarsılmasına yol açtı. Nihayetinde birçok kullanıcı, pili eskidiği için değil "cihazı yavaşladığı için" yeni iPhone'a geçmeyi tercih ediyordu ve bu durum Apple'a yarıyordu.
Samsung ise o sırada yaptığı açıklamada işlemci performansını yazılım güncellemeleriyle düşürmediğini söylemişti. Firma, İtalya'nın gözlemcisinin yaptığı incelemeler sonrasında da yavaşlatma iddialarını reddetti. Samsung şimdi incelemeler için İtalya Piyasa ve Rekabet Birimi ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söylüyor.
Samsung, yaşananlar sonucunda "ciddi fonksiyon kaybına ve düşük performansa neden olan, dolayısıyla değiştirme sürecini hızlandıran güncellemeler" yayınladığı gerekçesiyle 5,7 milyon dolar (5 milyon euro) cezaya çarptırıldı.
Samsung işlemci gücünü düşürmediğini söylese de birçok kullanıcı, büyük güncellemeler sonrasında telefonunda yavaşlama hissediyor. Buna Galaxy S8 ve Note 8 gibi telefonlar da dahil. İşin kötüsü bazı durumlarda telefonun temel işlevlerini kullanırken bile yavaşlama yaşanabiliyor.
Piyasadaki en iyi telefonları üreten firmaların bu tür iddialarla gündeme gelmesi üzücü olduğu kadar endişe verici. İtalya'nın yaptırımının sorunu çözmeye yardımcı olup olmayacağını bilmiyoruz, ancak piyasadaki rekabetin bu tür davranışları engelleyebileceğinden umutluyuz.
Zeynel A. Öztürk
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