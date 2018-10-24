Samsung'a 5,7 Milyon Dolar Yavaşlatma Cezası!

Apple'dan sonra Samsung da telefonunuzu güncellemelerle yavaşlattığı gerekçesiyle büyük bir cezaya çarptırıldı!

Samsung'a 5,7 Milyon Dolar Yavaşlatma Cezası!

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