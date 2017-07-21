Samsung'a Bir Büyük OLED Müşterisi Daha!

Telefonlarında OLED ekranlara geçiş yapmak isteyen bir telefon devi daha, bu iş için Samsung'un kapısını çaldı!

Xiaomi de OLED panelleri Samsung'tan alacak...

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