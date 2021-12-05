Samsung'a CES 2022 İnovasyon Ödülleri'nde Tam 43 Ödül!

Samsung Electronics, Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) tarafından verilen CES 2022 İnovasyon Ödülleri kapsamında dört ayrı "En İyi İnovasyon" ödülü dâhil olmak üzere, toplam 43 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen programda, birden fazla tüketici teknolojisi ürün kategorisinde öne çıkan tasarım ve mühendislik ürünleri ödüllendiriliyor. Dünyaca ünlü tüketici elektroniği fuarı CES, 2022 Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek. Etkinliğin 4 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde Samsung Electronics Başkanı ve Görsel Ekran Bölümü Baş Yöneticisi Jong-Hee (JH) Han bir açılış konuşması gerçekleştirecek.
CTA'nın bu yıl Samsung'u ödüle layık gördüğü kategorilerden bazıları şöyle: , Ev Aletleri, Home AV Bileşenleri ve Aksesuarları, Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar, Oyun, Kulaklıklar ve Kişisel Ses, Sağlık ve Zindelik, Akıllı Ev, Yazılım ve Mobil Uygulamalar, Sürdürülebilirlik, Giyilebilir Teknolojiler,Video Görüntüleri,Bilgisayar Eklentileri ve Aksesuarları, Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri, Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık ve Yerleşik Teknolojiler,
Samsung'un ödüle layık görülen ürünlerinden bazıları da şunlar:
En İyi İnovasyon Ödülü
Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition: Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, kullanıcıların kendilerini gerçek anlamda ifade etmelerine olanak veriyor. Tarzınıza uygun bir telefon tasarlamak için Galaxy Z Flip3'ün Siyah veya Gümüş çerçeve seçenekleriyle birlikte Mavi, Sarı, Pembe, Beyaz ve Siyah ön ve arka renk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Samsung bu ürünle 49'dan fazla stil seçeneği sunarak kişiselleştirmede en üst seviyeyi yakalıyor. Katlanabilir telefonlardaki en yüksek su geçirmezlik standardı olan IPX8 suya dayanıklılık özelliğinin yanı sıra bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en güçlü alüminyum malzemeden üretilen yeni Armor Alüminyum çerçeve gibi yeni özellikler de dayanıklılık konusunda çığır açıyor. Galaxy Z Flip3 5G ayrıca Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık ve Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar kategorilerinde de birçok onur ödülü kazandı.
İnovasyon Onur Ödülü
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G: Galaxy Z Fold3, Samsung'un öncü akıllı telefon kamera teknolojisini çığır açan katlanabilir tasarımıyla buluşturarak hem Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık hem de Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar kategorilerinde ödüle layık görüldü. Cihaz, IPX8 suya dayanıklılık derecesi gibi yenilikleri ve şimdiye kadarki ilk Ekran Altı Kamera ve S Pen desteğini katlandığında cebe sığabilen 7,6 inçlik ekranla bir araya getiriyor. Kusursuz işçiliği ve çığır açan form faktörü ile Galaxy Z Fold3, üretkenlik, performans ve taşınabilirliğin ideal bileşimiyle gerçek anlamda benzersiz deneyimler sunuyor.
- Samsung Galaxy Watch4: Sağlık & Fitness ve Giyilebilir Teknolojiler kategorilerinde ödül alan Galaxy Watch4 Serisi, yeniden tasarlanan işletim sistemi ve kullanıcı deneyimi, gelişmiş tasarımı ve en yeni zindelik özellikleriyle Samsung'un şimdiye kadarki en yenilikçi akıllı saati. Samsung'un bugüne kadarki en gelişmiş yeni Bio-Aktif Sensörü, kandaki oksijen seviyenizi hesaplamanıza veya kalp atış hızınızı takip etmenize olanak tanıyor. Yeni Vücut Kompozisyonu aracı, on saniyede iskelet kası ve vücut yağ yüzdesi gibi temel ölçümlere ilişkin bilgiler sunabiliyor. Tamamen yeni bir işletim sistemi ve kullanıcı deneyimi de, Galaxy Watch4'ün şimdiye kadarki en sezgisel deneyimi sunabilmesini sağlıyor.
- Samsung Galaxy A Serisi: Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar kategorisinde de ödül alan Galaxy A Serisi, her bütçeye uygun fiyat aralıklarında satışa sunulan, etkileyici özelliklerle donatılmış beş farklı akıllı telefondan oluşan bir seri. Güçlü çoklu kamera sistemleriyle çarpıcı çekimler yaparken ve sürükleyici içerikleri canlı bir ekran keyfiyle görüntülerken, uzun ömürlü, hızlı şarj olan pillerle içiniz rahat olacak. Galaxy A Serisi'ndeki çok yönlü cihazlar, 120 Hz yenileme hızına ve IP67 toza ve suya dayanıklılık özelliğine sahip Galaxy A52 5G'den Samsung'un ilk 5G cihazı Galaxy A32 5G'ye uzanan birçok seçenekle, erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Samsung Galaxy Buds2: Kulaklıklar ve Kişisel Ses kategorisinde ödül alan Galaxy Buds2, Samsung'un ses alanındaki başarılı geçmişini yenilikçi, ultra konforlu bir uyum ve tüketicilerin en çok sevdiği temel özelliklerle, Buds ürün grubundaki en erişilebilir fiyatla sunuyor. Yeni tasarımıyla şimdiye kadarki en küçük ve en hafif yapıya sahip olan Galaxy Buds2, gün boyu kullanım rahatlığı sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme özelliği, dinamik çift yönlü hoparlörler ve gelişmiş Ortam sesi modu ile etkileyici ve sürükleyici bir ses kalitesine sahip olan Galaxy Buds2, erişilebilir fiyatla sunulan birinci sınıf bir kulaklık.
- Samsung Galaxy Book Pro 360: Kişisel bilgisayarı mobil cihazlara öncelik veren kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yorumlayan Samsung Galaxy Book Pro 360, Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri kategorisinde ödüle hak kazandı. Galaxy Book Pro 36, bir Galaxy akıllı telefonun mobil DNA'sına ve bu sayede günlük deneyiminizi her zamankinden daha sezgisel hale getiren bir tasarıma sahip. Geliştirilmiş S Pen ile birlikte kullanılan bilgisayarınız böylece sizin için yaratıcı bir tuvale dönüşüyor. Süper AMOLED ekran ve tüm gün boyu dayanıklı, hızlı şarj edilen piliyle Galaxy Book Pro 360 evdeyken ya da hareket halindeyken her gününüzü en verimli şekilde geçirmenize olanak sağlıyor.
- Samsung SmartTag+: Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar kategorisinde ödül kazanan SmartTag+, hayatınızdaki önemli şeyleri kolayca takip etmenize yardımcı oluyor. Geniş Paylaşım Ağı (UWB) teknolojisiyle donatılmış SmartTag+, sınıfının en iyisi doğruluk tahmini ve menziliyle kaybettiğiniz eşyalarınızın yerini en doğru şekilde belirleyebiliyor. Galaxy SmartTag+'ı anahtarınıza, cüzdanınıza ve evcil hayvanınızın tasmasına takarak onları izlenebilir hale getirebilirsiniz. İster odanızda ister civarınızda olsun, uyumlu Galaxy akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak SmartThings Find hizmetindeki AR oklarının da yardımıyla eşyanızın olduğu yere yönlendirilirsiniz.
- Samsung 512GB DDR5 RDIMM: Yüksek performanslı bilgi işlem, bulut ve veri merkezi sunucularında yapay zekâlı yeni nesil tüketici elektroniği uygulamalarına yönelik olarak sunulan piyasadaki ilk 512GB DDR5 tescilli çift sıralı bellek modülü (RDIMM), Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri kategorisinde ödüle layık görüldü. 512 GB modül, her biri sekiz adet 16 GB DDR5 kalıptan oluşan 40 entegre DRAM paketine sahip. Yüksek kapasite ve hıza sahip çipler, ileri düzey düşük voltaj süreciyle, kablo bağlantısındaki ciddi performans düşüşlerinin giderilmesi için "through-silicon via" (TSV) teknolojisini kullanıyor.
- Samsung U.2 ZNS NVMe SSD (PM1731a 2/4TB): Samsung'a Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri kategorisinde bir ödül daha kazandıran son teknoloji bir Katı Hal Sürücüsü (SSD) PM1731a, kurumsal ve büyük veri merkezleri için uzun zamandır beklenen Bölgeli Ad Alanı (ZNS) teknolojisini sektörde ilk destekleyen ürün. SSD ömrünü mevcut SSD'lere kıyasla üç ila dört kat uzatan ve kullanıcı depolama alanını önemli ölçüde artıran PM1731a, tüketici elektroniği verilerinde büyük veri ve yapay zekâ kullanımının dünya çapında patlama yapmaya devam ettiği bir dönemde, büyük sunucu/depolama sistemlerinin verimliliğine büyük katkı sağlayacak.
- Samsung PCIe Gen5 NVMe SSD PM1743 (2/4/8/16TB): Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri kategorisinde ödül alan PM1743, piyasadaki en hızlı, en büyük kapasiteli ve en güvenilir U.2 SSD olma özelliğini taşıyor. PCIe Gen5 arayüzünü temel alan PM1743, çok çekirdekli işlem sistemlerinin kurumsal sunucu seviyesindeki gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi. Böylelikle bu sistemler tüketicilere yönelik en geniş kurumsal ortamlarda, ulaştığı verileri en verimli şekilde değiştirebiliyor ve kaydedebiliyor.
- Samsung ISOCELL HP1: Yerleşik Teknolojiler kategorisinde ödül kazanan piyasanın ilk 200MP 0,64µm mobil görüntü sensörü ISOCELL HP1, 1/1.22" optik formatla eşdeğer 16.384x12.288 etkin piksel miktarı sunuyor. 4×4 piksel gruplama teknolojisi ile sensör, düşük ışıklı ortamlarda daha az gürültülü parlak 12,5MP görüntü elde edilebilmesi için 16 pikseli 2.56µm boyutunda daha büyük bir pikselde birleştirebiliyor. Sensör ayrıca 8K 30 fps'ye kadar ultra yüksek çözünürlüklü, kristal berraklığında videolar oluşturabiliyor.
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