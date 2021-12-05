Samsung'a CES 2022 İnovasyon Ödülleri'nde Tam 43 Ödül!

Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) Samsung'u ürünlerindeki özgün tasarım ve mühendislik nedeniyle 43 farklı ödüle layık gördü. Alınan ödüller, Samsung'un sürdürülebilirlik, kişiselleştirilmiş ve bağlantılı deneyimler ile insan merkezli yenilikler yapma kararlılığını da bir kez daha gözler önüne seriyor.