Samsung'dan 187 Yeni Patent

Samsung'un ortaya çıkan 187 yeni patenti arasında "saat tipi taşınabilir veri terminali" gibi oldukça ilginç bir cihaz da var!

Samsung'dan 187 yeni patent

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