Samsung'dan 187 Yeni Patent
Samsung'un ortaya çıkan 187 yeni patenti arasında "saat tipi taşınabilir veri terminali" gibi oldukça ilginç bir cihaz da var!
Samsung, teknoloji endüstrisinde yer alan en büyük Araştırma ve Geliştirme yatırımcılarından biri. Firma, her yıl pek çok farklı iş alanında binlerce patent başvurusu yapıyor ve görünene göre bu akım 2018'de de Samsung'un yüzlerce patent elde etmesi ile devam ediyor. Koreli devin patentleri sürekli olarak gün yüzüne çıkarken, Patently Mobile yeni bir grup patenti daha bulmuş durumda.
Samsung, aralarında taşınabilir bir hoparlör ve muhtemel bir akıllı saatin de bulunduğu 187 adet yeni patente kavuşmuş durumda. Ancak bu tasarım patentleri, temsili birkaç çizim dışında ürünler hakkında ayrıntılı bir bilgi vermiyor.
Taşınabilir hoparlör için var olan tasarım patenti oldukça sıradan gözükürken, yeni bir akıllı saate benzeyen patent ise kordonda iki tuşlu bir düzen gösteriyor. Samsung bu tasarımı, herhangi bir detay vermeden "Saat tipi taşınabilir veri terminali" olarak tanımlıyor.
Tabii ki bu noktada pek çok patentin oldukça karmaşık olduğunu ve sadece patent çizimlerine bakarak anlaşılamayacağını belirtmek gerekiyor. Çizimler ipucu sunsalar da, asıl patenti anlamak için patent başvurusunun ayrıntılı bir şekilde okunması gerekiyor ve bu yüzden de patent çizimlerini sadece göründükleri gibi düşünmemekte fayda var...
Levent Öztürk
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