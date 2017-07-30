Samsung'dan 2 Yeni 10nm Exynos İşlemci!

Samsung, sıradaki telefonlarına güç verecek, 10nm üretim sürecine sahip 2 yeni Exynos işlemci üzerinde çalışıyor!

Samsung'dan 2 yeni 10nm Exynos işlemci!

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