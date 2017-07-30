Samsung'dan 2 Yeni 10nm Exynos İşlemci!
Samsung, sıradaki telefonlarına güç verecek, 10nm üretim sürecine sahip 2 yeni Exynos işlemci üzerinde çalışıyor!
Samsung'un ilk 10nm Exynos yonga seti, bilindiği gibi bu yılın başlarında tanıtılan Exynos 8895 olmuştu. Bu yeni işlemcisine yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8+ amiral gemilerinde yer veren Güney Koreli şirket, şimdi bu aile için 2 yeni işlemci üzerinde daha çalışıyor. Samsung'un geliştireceği 2 işlemci de, 10nm FinFET fabrikasyon sürecini temel alacak.
Samsung'un yeni işlemcilerinin isimleri de ortaya çıkmış durumda. Exynos 7885 ve Exynos 9610 olarak isimlenen yeni işlemciler, Samsung'un yeni akıllı telefon ve tabletlerinde yer alacak.
Exynos 7885, 10nm FinFET üretim sürecine sahip ve toplamda 6 çekirdekten oluşuyor. 2.1 GHz frekanslı 2 adet ARM Cortex-A73 CPU çekirdeğinin yanı sıra bu yonga setinde, ayrıca 4 çekirdekli ARM Cortex-A53 yer alıyor. Dahili LTE ağ ve Mali-G71 GPU'nun da bulunduğu işlemcide, GPU'un kaç çekirdekten oluştuğu ve frekansı ise şimdilik bilinmiyor. Samsung'un Exynos 7885 işlemcisini muhtemelen Galaxy A7 (2018) akıllı telefon modelinde göreceğiz.
Exynos 9610 da, Samsung'un üst seviye performansı gözeterek hazırladığı bir diğer 10nm FinFET üretim sürecinin temel alındığı işlemcisi. 64-bit 8 çekirdekli olan b işlemci, 4 çekirdekli Cortex-A73 (2.4 GHz frekansında) ve 4 çekirdekli Cortex-A53 yongalarından oluşuyor. Bu yonga seti için de Mali-G71 GPU ve dahili LTE modem kullanılacağı düşünülüyor.
Samsung, her ne kadar 10nm FinFET'e devam etse de, bir yandan 7nm fabrikasyon sürecinin de çalışmalarına uzunca bir süre önce başlamış durumda. Muhtemelen 2018'in başlarında 7nm Exynos işlemcileri de göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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