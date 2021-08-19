Samsung'dan Akıllı Telefonlar İçin 1 Saatte Hızlı Servis

Samsung, akıllı telefon müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kesintisiz hizmet stratejisine göre şekillendirdiği Akıllı Servis hizmeti ile kolay ve hızlı bir servis sunuyor.