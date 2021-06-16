Samsung'dan Babalar Günü'ne Özel Akıllı telefon ve Saat Kampanyası

Yaklaşan Babalar Günü'nde babanızı mutlu etmek için siz de şık bir hediye arayışına koyulduysanız kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Samsung'un başlattığı kampanya kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlardan birini alanlar, Samsung'un seçili Galaxy akıllı saatlerinde 1.000 TL indirim fırsatından faydalanacak.