Samsung'dan Babalar Günü'ne Özel Akıllı telefon ve Saat Kampanyası

Her yeni başlangıçta yanınızda olan ve ellerinizden tutan babalarınızı, her anında yanında olacak şık bir hediye ile mutlu edebileceğiniz o gün yaklaşıyor. 20 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü'ne sayılı günler kala hediye arayışları da başladı. Siz de babanızı sevindirmek için nasıl bir hediye alacağınıza henüz karar vermediyseniz, Samsung'un Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlarından birini alanlara sunduğu seçili Galaxy akıllı saatlerinde büyük indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.
30 Haziran'a kadar geçerli olan kampanyaya katılan yetkili Samsung Mağazaları'ndan veya Samsung online satış kanalından (shop.samsung.com/tr) alınacak Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefon modellerinden birini alanlara, satın aldıkları modele göre Galaxy Watch Active2 veya Galaxy Watch3 akıllı saatlerde KDV dahil 1.000 TL indirim yapılacak. Böylelikle Samsung'un hayranlık uyandıran iki teknolojik cihazına aynı anda sahip olabilir, bu ürünlerden birini veya dilerseniz ikisini birden babanıza hediye ederek onu ne kadar çok düşündüğünüzü gösterebilirsiniz.
Babanıza layık olağanüstü inovasyon ve çarpıcı tasarım
Galaxy S21 Ultra 5G, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 Serisi 5G'nin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung'un şimdiye kadar ürettiği ekranların en akıllısı. Babanız Galaxy S21 Ultra 5G'yi kullanırken artık 120Hz'lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapmadan her ikisine aynı anda sahip olabilir. Üstelik çok sevilen S Pen deneyimini de Galaxy S21 Ultra 5G'de kullanabilir. Galaxy S21 5G, 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla beklenenden çok daha fazlasını sunarken, Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy S21 Serisi'nde yer alan geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliği, 8K videolardan kristal berraklığında kareler yakalanmasını sağlar. Bu sayede babanız özel anların hiçbir anını kaçırmadan kaydedebileceği gibi dilediği anları yüksek kalitede karelerle ölümsüzleştirebilir.
Babanız günlük aktivite takibinde yeni deneyimlerin keyfini çıkaracak
Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Babanız çerçeveyi çevirdiğinde uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilir, uygulamaları açabilir ve bildirimler arasında gezinebilir. Ayrıca saatin kadranını kişisel tarzına mükemmel şekilde de yansıtabilir. Üstelik Galaxy Watch3 günlük aktivite takibinde de yeni deneyimler sağlar. Galaxy Watch Active2 ile de aynı şekilde babanız stiline uygun bir saat kadranıyla bildirimlerin ve günlük fiziksel aktivitelerini rahatça takip edebilir. Galaxy Watch Active2 hem vücut hem de zihin sağlığınıza özen gösteren bir saat olmasıyla da dikkat çekiyor. Babanız bu saatin stres takip özelliğini kullanıp önerilen rehberli nefes egzersizlerini uygulayarak stresini de atabilir.
Kampanya şartları ve detaylı bilgi için: www.samsung.com/tr/galaxy-s21-watch-indirim/
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın