Samsung'dan Bir Büyük Zafer Haberi Daha!
Dünya'nın en önemli akıllı telefon pazarlarından birinde daha Samsung rüzgarı esiyor!
Xiaomi'nin yükselişi ile Samsung, Hindistan'daki bütçe dostu akıllı telefon segmentindeki bazı kayıplar vermiş olabilir, ancak Kore devi hala premium telefon kategorisindeki liderliğini koruyor.
Her ne kadar birkaç raporda OnePlus premium segmentte Samsung'dan üst sırada gösterilmiş olsa da, düşüş anlık olarak gerçekleşti. Koreli şirket her bir Galaxy amiral gemisi lansmanından sonra tekrar zirveye çıktı.
Almanya pazar araştırması şirketi Gfk'e göre Samsung, Hindistan'da yüzde 60'lık pazar payı ile 3.000 TL ve üstü fiyata sahip akıllı telefon segmentinde liderliğini gösterdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu güçlü performans Ağustos sonuna doğru satışa sunulan Galaxy Note 9'a atfediliyor.
Samsung ayrıca, aynı dönemde 2.500 TL - 3.000 TL arası kategoride yüzde 55 pazar payıyla üst sıralarda yer aldı. Sayılar doğruysa, bu segmentte şirketin performansı, özellikle de OnePlus, Asus, Vivo gibi cazip alternatifler sunan şirketlere kıyasla oldukça iyi görünüyor.
Koreli şirket kısa süre önce orta kademe segment telefonlar için stratejisini değiştirdi ve orta seviye cihazlarını amiral gemisi akıllı telefonlarında bulunan özelliklerle donatacağını vaat etti. Yeni Galaxy A7 ve yakında çıkacak olan Galaxy A9 bu stratejinin ilk ürünleri ve Samsung'un orta ve üst segmentlerdeki performansını daha da arttırabilecekleri konuşuluyor.
Yavuz Alp Şimşek
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