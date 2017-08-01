Samsung'dan Bir Kapaklı Android Daha Geliyor!
Samsung'un asla vazgeçmediği kapaklı telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik bu seferki telefon, gerçek bir canavar olacak!
Son bir kaç haftadır Samsung'un yeni bir kapaklı telefonu piyasaya sürmek için hazırlandığı konusunda söylentiler duyuyorduk. Samsung'un diğer benzer akıllı telefonları gibi, bu telefonun da sadece Çin'de yayınlanması bekleniyor. Bazı raporlara göre cihazın model numarası SM-G9298, ama daha önce SM-W2018 numarası ile de anılmıştı. Telefonun yüksek düzey bir donanıma sahip olacağı da söyleniyor.
Şimdi ise cihaza ait bir basın açıklaması için hazırlanmış görselleri internete sızdı. Gördüğümüz kadarıyla telefon 4.2-inç dış ekrana ve aynı boyutta iç ekrana sahip. Bu ekranlar söylentiye göre full HD 1080p çözünürlüğe sahip.
Diğer bir rapor SM-G9298'in gücünü Qualcomm Snapdragon 821 işlemciden alacağını, ayrıca 4GB RAM'e sahip olacağını söylüyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 12 MP arka ve 5 MP ön kamera, 64GB depolama alanı ve 2,300mAh pil de bulunuyor.
Cihazın NFC özelliğine sahip olması dolayısıyla, Samsung Pay'i de desteklemesi bekleniyor. Kablosuz şarj özelliğine de sahip olan telefon beraberinde S Voice ile gelecek ama Bixby'i desteklemeyecek.
Samsung, SM-G9298'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve Çin'in dışında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Telefonun resmi olarak Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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