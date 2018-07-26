Samsung'dan 'Çarşaf' Gibi Ekran Patenti
Samsung, gelecekte tek bir panel ile bir telefonun hem önünü hem de arkasını kaplamayı planlıyor!
Samsung uzun süredir katlanabilir ve esnek ekranlar üzerinde çalışıyor ve firma, ilginç patent başvuruları yapmaya devam ediyor. Markanın ilk esnek ekranlı telefonunun 2019'da geleceği tahmin ediliyor. Mart ayında WIPO'ya (World Intellectual Property Office) başvurusu yapılan ve yeni ortaya çıkan patent, telefonun etrafını bir çarşaf gibi saran esnek bir ekranı gösteriyor.
Patentte görülen cihazın iki yüzünü de kapsayan tek bir ekran var, ancak ekranın arka tarafa uzanan kısmı 3/1 oranında daha küçük. Buradaki amaç, arka kamerayla selfie çekebilmek, telefon yüz üstü dururken bildirimler, saat ve belki özel uygulama kontrollerine erişim sağlamak gibi görünüyor. Böyle bir telefonda mutlaka sadece arka kamera bulunacaktır, ancak bu tek kamera normalden daha kaliteli olacaktır.
Tabii ki ekranın arka kısmını kamerayı kontrol etmek için de kullanmak mümkün görünüyor. Patent ayrıca ekranın kıvrımlı katlanan kısmında müzik ve video oynatma kontrolleri (oynat, duraklat, geri/ileri sar) yanı sıra bildirimler, telefon kilidi gibi özelliklerin bulunabileceğini gösteriyor.
Bu patent de diğer sıradışı patentler gibi hiçbir zaman gün yüzünü görmeyebilir. Anlaşıldığı kadarıyla Samsung, geliştirdiği esnek ekranla üretebileceği farklı telefon fikirlerinin patentlerini elinde tutmak istiyor.
Önümüzdeki yıl gelecek olan Galaxy X'in esnek bir ekrana sahip ilk amiral gemisi olması bekleniyor, ancak bundan önce Galaxy Note 9 ve Galaxy S10'u görmemiz kuvvetle muhtemel.
Ali Ruhi Öztürk
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