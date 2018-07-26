Samsung'dan 'Çarşaf' Gibi Ekran Patenti

Samsung, gelecekte tek bir panel ile bir telefonun hem önünü hem de arkasını kaplamayı planlıyor!

Samsung'dan 'Çarşaf' Gibi Ekran Patenti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu
Xbox'ın yeni nesli ortaya çıkıyor
Bitcoin, 8.000 Doları Aştı!
VLC, Huawei Telefonları Engelledi!
Uydu Fotoğraflarını İndirebileceğiniz 3 Site!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir