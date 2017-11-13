Samsung'dan "Couphone" Bilmecesi

Samsung'un "Couphone" adını verdiği yeni patent başvurusu, çok farklı bir telefona işaret ediyor olabilir...

Samsung'dan "Couphone" bilmecesi

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