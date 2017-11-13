Samsung'dan "Couphone" Bilmecesi
Samsung'un "Couphone" adını verdiği yeni patent başvurusu, çok farklı bir telefona işaret ediyor olabilir...
Şu an dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, Cuma günü Avrupa Birliği'nde ilginç bir patent başvurusunda bulundu. Başvuru dosyasında bulunan ürünün adı 'Couphone'. Akıllı cihazlar klasmanında bulunması dışında cihaz hakkında hiç bir bilgi bulunmuyor.
Yine de bir miktar araştırmanın ardından 'Couphone' adının bir Windows Phone geliştiricisi tarafından daha önce bir kupon saklama uygulaması için kullanıldığı ortaya çıktı. Ancak Facebook sayfası da ilgi görmeyen uygulama görünüşe bakılırsa kaderine terk edilmiş durumda.
Bahsi geçen ürün bir uygulama, ama Samsung bir telefon geliştiriyor gibi görünüyor. Eğer SamMobile'ın tahminleri doğruysa, cihazın isminde geçen 'cou' Fransızca 'boyun' kelimesinden geliyor olabilir, bu da gizemli bir giyilebilir cihaza işaret ediyor olabilir.
Samsung'un geliştirdiği ve bazı görselleri sızan flip-telefon söylentileri, Galaxy S9'un ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olmayacağı raporu ve bu 'Couphone' cihazının ortaya çıkması şirketin ne yapmaya çalıştığını kestirmeyi güçleştirdi. Şunu söyleyebiliriz ki Samsung'un farklı fikirler denemeye çalıştığı çok açık. Özellikle iPhone X ve beraberinde getirdiği yeniliklere rakip olmak isteyen şirket görünüşe bakılırsa her kapıyı çalıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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