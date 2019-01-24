Samsung'dan Dünyanın İlk 4K OLED Laptop Ekranı!
Samsung, dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 15.6 inç büyüklüğünde 4K OLED panelli duyurdu. İşte özellikleri!
- Ercan Uğurlu
Samsung, her sene üst düzey akıllı telefonlarda kullandığı harika OLED panelleri konusundaki üstünlüğü ile tanınıyor. Şimdi ise Güney Koreli şirket bunu dizüstü bilgisayar kategorisine taşıyor. Samsung, dizüstü bilgisayarı için 15.6 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde dünyanın ilk OLED panelini tanıttı.
OLED ekranlar genellikle akıllı telefonlarda öne çıkmasına rağmen, görünen o ki, önümüzdeki dönemde dizüstü bilgisayarlar da daha yoğun kullanılmaya başlanacak. Samsung'un tanıttığı panel de tam burada devreye giriyor kuşkusuz. Özellikle renkleri canlı ve doygun görüntülemesiyle akıllı telefon ve tabletlerde ilgi odağı olan OLED ekranlar, laptop'larda da benzer beğeniyi görecek gibi.
Samsung'un tanıttığı OLED paneli için 4K çözünürlüğünde ve 15.6 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlara uygun hazırlanacağını söyledik. Ayrıca HDR desteği de gösterecek olan bu paneller, yeni HDR True Black standardını benimsiyor. Yeni panelinde parlaklık seviyesinin 0.0005 nitten 600 nite kadar değiştirilebileceğini söyleyen Samsung, siyah dengesini de LCD ekranlara kıyasla 200 kat daha koyulaştıracak. 3.4 milyon renk sunabilen OLED panel ile DCI-P3 renk standardını da destekliyor.
Samsung, bu yeni OLED panellerini önümüzdeki ay seri üretime geçirecek. Bu da çok da uzakta olmayan bir gelecekte, yeni OLED panelli laptop'ları pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor.
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