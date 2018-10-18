Samsung'dan Exynos'lara Yeni Görev!
Samsung, cep telefonlarında kullandığı kendi Exynos yongalarını, çok farklı bir alana kaydırıyor!
Samsung zaten otomotiv dünyasındaki müşterileri için çip sağlıyordu, ancak artık marka/ürün eşleşmeleri basitleştiriliyor. Mevcut Exynos ve ISOCELL Samsung'un alt kuruluşlarıydı. Exynos, Samsung'un 2011 yılında kurulan mobil işlemci markası, 2017 yılında piyasaya ISOCELL ise görüntü algılayıcılarına odaklanmış durumda. Araçların çipleri de bundan sonra Exynos Auto ve ISOCELL Auto markaları ile piyasaya sürülecek.
Aslında bakacak olursak Samsung, Exynos Auto markasını çoktan kullanmaya başladı bile. Ancak markayı artık daha da genişletmek istiyor. Exynos Auto V, Exynos Auto A ve Exynos Auto T olarak adlandırılan Exynos işlemcileri, sonunda tümüyle belirli bir odak alanını temsil edecek: V çipleri bilgi-eğlence, A ileri sürüş yardımları ve T ise telematik için olacak.
Geçen yıl Samsung'un CMOS görüntü sensörleri için ISOCELL markası tanıtılmıştı. Sensörlerin yeni otomobillere özel serisi, düşük ışıklı ortamlarda yolun daha iyi görülebilmesini sağlamak için Samsung'un piksel yalıtım teknolojisini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Sürüş yardımı konusunda kritik veriler sağladığından, görüntü sensörleri geleceğin otomobillerinde çok önemli bir yere sahip olacak.
Samsung'un Exynos Auto ve ISOCELL Auto çipleri bu hafta Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Uluslararası Tedarikçiler Fuarı'nda (IZB) sergilenecek. Samsung'un alt kuruluşlarından bazıları da otomotiv müşterilerine bileşenlerini tanıyor olacak. Bunlardan bazıları, elektrikli araçlar için OLED ekran ve bataryaları içermekte.
Yavuz Alp Şimşek
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