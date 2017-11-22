Samsung'dan Gizemli "Voice Note" Hamlesi
Samsung'un "Voice Note" ismiyle aldığı yeni patenti, ne işe yaradığı konusunda kafaları biraz karıştırdı...
Samsung'un yeni aldığı "Samsung Voice Note" adlı patentin tam olarak neyle ilgili olduğu anlaşılmasa da, bazı ipuçları var.
Güney Kore'nin Fikri Haklar Bilgi Servisi'nde (KIPRIS) kayda geçen patent içerisindeki dokümantasyonda şu sözcükler geçiyor: "Kullanıcıların ses kaydetmesini sağlayan bilgisayar yazılımı."
Bu basit tanımlama, bir mobil uygulamadan bahsediyor olabilir. Ancak yeni bir uygulamadan mı, yoksa firmanın mevcut Ses Kaydedicisi uygulamasına yapılacak bir güncellemeden mi bahsettiği açık değil. İkincinin doğru olma ihtimali daha yüksek çünkü firma, uygulama isimlerini Samsung adı altında toplayarak daha düzenli bir hale getirmek istiyor.
Böyle bir değişikliğin uzun süredir Ses Kaydedicisi'ni kullananların kafasını karıştıracağı açık. Yine de çok fazla tahmin yürütmeden önce biraz beklemekte fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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