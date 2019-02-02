Samsung'dan İlginç Bir Patent Daha
Samsung, sizi ünlülerin sesiyle uyandıracak ilginç bir alarm uygulaması için Avrupa'da patent aldı!
- Levent Öztürk
Samsung'un yeni aldığı mobil uygulama ismine bakılırsa, gelecekte Galaxy telefonlarınız ünlülerin sesleri ile sizi uyandırabilir. Samsung, Avrupa patent ofisinden Celeb Alarm adlı bir uygulama için marka onayını almış durumda.
Patent tanımlaması, adından da tahmin edilebilecek olan açıklamayı yapıyor. Samsung bu uygulamayı "eğlendiricilerin sesleri ile alarm hizmeti sağlayan yazılım" olarak tanımlıyor ancak bu uygulamanın Play Store'dan indirilecek ayrı bir uygulama mı yoksa Galaxy akıllı telefonlarla gelecek standart bir özellik mi olacağı belli değil.
Belki de uygulama, Galaxy Home içerisinde de sunulabilir. Sonuç olarak Samsung'un ilk Bixby özellikli akıllı hoparlörünün sahip olması beklenen fiyat ile, sevilen ünlülerin sesleri ile uyanmanın beklenebilecek bir özellik olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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