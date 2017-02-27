Samsung'dan "Kalem" Görünümlü S Pen Geldi

MWC'de nostaljik ürün tanıtan tek firma Nokia değildi; işte Samsung'un ilginç cihazı!

Samsung'dan "kalem" görünümlü S Pen geldi

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