Samsung'dan "Kalem" Görünümlü S Pen Geldi
MWC'de nostaljik ürün tanıtan tek firma Nokia değildi; işte Samsung'un ilginç cihazı!
MWC 2017'ye damgasını vuran olay Nokia'nın küllerinden doğup üstüne bir de Nokia 3310'u yenileyerek tanıtması oldu. Nokia'nın bu nostalji çalışmasını Samsung da gördü ve arttırdı. Samsung, tabletleri için hazırladığı S Pen'in nostaljik bir versiyonunu, düzenlediği özel bir lansmanda tanıttı.
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Siyah – sarı görünümüyle hepimizin tanıdığı bir kalem olan Alman markası Staedtler Noris'le bir çalışma gerçekleştiren Samsung, bunun neticesinde tabletleriyle çalışacak bir kaleme imza atmış. Oldukça esprili bir şekilde tanıtılan kalem, tablet kapalı olduğunda da çalışacak.
Staedtler Noris, isteğe bağlı bir aksesuar ve ayrı olarak satışa sunulacak. Ancak kalemin fiyatına ilişkin bir bilgi yok. Tanıtımda yalnızca kalemin 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip olduğu belirtildi.
Ercan Uğurlu
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