Samsung'dan Rekor Üstüne Rekor!

Samsung, Galaxy S9'u tanıtmadan önce, rekor dördüncü çeyrek tablosunu açıkladı! Rüşvet skandalı, firmayı etkilememiş görünüyor!

Samsung'dan rekor dördüncü çeyrek!

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