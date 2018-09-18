Samsung'dan Rijksmuseum Temalı Anlaşma
Samsung ve KPN telekom, Rijksmuseum'dan başyapıtları Galaxy telefonlara taşıyor!
Markaların ve yeni lansmanların sayısı göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin Android ekosisteminde uzun süre ilgiyi cihazlarında tutması zor bir şey. Samsung, yıl boyunca amiral gemisi akıllı telefonlarının yeni sürümlerini piyasaya sürerek bununla başa çıkmaya çalışıyor. Bu stratejinin başka aşamaları olarak, geçmişte Samsung'dan Red Bull, Batman ve Olimpiyat temalı telefon ve aksesuarları görmüştük.
Samsung Hollanda, KPN telekom ve Rijksmuseum, Samsung'un 2018 amiral gemisi akıllı telefonları için öncekiler gibi bir işbirliğine imza attı. Bu yıl 4 Kasım'a kadar sürecek olan yeni promosyon kapsamında, KPN'den Galaxy S9/S9+ veya Galaxy Note 9 satın alan müşteriler, aldıkları kupon karşılığında Rembrandt'ın 'Night Watch' temalı akıllı kılıfı, seçtikleri bir baskı ile başka bir kılıf ve Rijksmuseum için iki bilet kazanacaklar.
Rijksmuseum akıllı kılıfı; temayı, Always On Display'i ve uygulama simgelerini Galaxy Rijksmuseum Edition'a çeviriyor. Promosyon ayrıca müşterilerine Rijks uygulamasıyla Rijksmuseum koleksiyonundaki 600.000'den fazla sanat eserine ücretsiz erişim imkanı sunmakta olup, bunları cihazdaki arka plan duvar kağıtları olarak kullanmasına imkan veriyor.
Samsung Mobile Pazarlama Müdürü Gerben van Walt Meijer: "Rijksmuseum, Hollanda sanat ve tarihi göz önüne alındığında harika bir koleksiyona sahiptir. Herkes Night Watch'u biliyor, ama Rijksmuseum'da çok daha fazlası var. Bu işbirliğiyle, akıllı telefonlarımız aracılığıyla kişiler bu büyük koleksiyona erişilebilir hale geliyor ve daha fazla insan bu başyapıtlardan zevk alabiliyor" şeklinde konuştu.
Yavuz Alp Şimşek
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