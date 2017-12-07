Samsung'dan Samsun'a Selam Geldi
"Samsung, internette Samsun'un önüne geçiyor" diyerek bir anda gündeme oturan Samsun valisi Osman Kaynak'a, Güney Kore'den gülümseten cevap!
Samsun Valisi Osman Kaymak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama çok konuşulmuştu. Kaymak, yaptığı açıklamada "internet tarayıcılarında Samsun'u aratınca Samsung çıkıyor diyorlar. Ben de bazen Samsun'u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır. Ama Samsun'un önüne geçmemesi lazım" demişti.
Bu ilginç açıklama, bugün yaşanan ve herkesi gülümseten bir gelişme ile birlikte tekrar gündeme oturdu. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Güney Kore gezisi kapsamında Samsung'un merkezini ziyaret etti. Ekip içerisinde bulunan AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim ile yaptıkları görüşmeden bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Buraya kadar her şey çok normal olsa da, fotoğrafın altında yazanlar ilginçti. Kaymak şunları yazmıştı: "Başbakanımızla Güney Kore'de Samsung Genel Merkezini ziyaret ediyoruz. Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim'in Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak'a selamı var:)"
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