Samsung'dan Windows'lu Galaxy Book
Samsung'un Windows 10'lu tabletinde ilgimizi çekebilecek hangi özellikler olacak? İşte cevap!
MWC 2017'de Samsung'un tabletlerini tanıtması bekleniyor ancak Samsung'dan beklenen tabletlerin hepsi Android işletim sistemli olmayacak. Zira Samsung'un Windows platformuna özel bir tablet geliştirdiği de biliniyor. Windows Mağazası'nda kısa bir süre önce kazara ortaya çıkan yeni tabletin adı ise Samsung Galaxy Book.
Super AMOLED ekrana sahip olacağı bilinen Galaxy Book'un, Microsoft'un Surface Book'una da rakip olması bekleniyor. Ancak Samsung, rekabeti yalnızca ortak platformu temel almakla yaratmayacak. Galaxy Book'a ekleyeceği ek özelliklerle pekiştirecek. Gelen haberlere göre Galaxy Book'ta S Pen yer alacak ve bununla Air Command menüsü de karşımıza çıkacak. Bu sayede Windows'lu bir tablet platformuna farklı özellikler de katacak olan Galaxy Book, LTE desteğine de sahip olacak.
Gelen bir diğer bilgi ise, Galaxy Book'un Samsung'un Screen Dimming özelliğine sahip olacak olması. Bu fonksiyonla birlikte tabletin ön kamerasını kullanan Samsung, bu yolu izleyerek karşıda bir kullanıcının olduğu durumlarda, tabletin ekran arka parlaklığının ona göre ayarlanmasını sağlıyor. Buna ilave olarak Galaxy Book'ta Fotoğraf ve Sinema gibi farklı ekran modları da bulunacak.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın