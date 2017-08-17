Samsung'dan Yeni Bir Harici SSD: İşte T5...

Samsung yeni harici SSD'si olan T5'i resmi olarak tanıttı. İşte T5, sundukları ve fiyatı...

Samsung'dan yeni bir harici SSD: İşte T5...

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