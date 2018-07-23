Samsung'dan Yeni Kablosuz Şarj Cihazı
Samsung, yeni kablosuz şarj cihazıyla Galaxy Note 9 ve Galaxy Watch'ı aynı anda şarj edecek!
Görünüşe bakılırsa 9 Ağustos, Samsung hayranları için gerçekten büyük bir gün olacak çünkü sadece Galaxy Note 9 değil, ayrıca Galaxy Watch'ın da duyurusu bu tarihte gerçekleşecek. Şimdiyse tarihi günü daha da heyecanlı yapacak bir sızıntı gerçekleşti; tanıtımı beklenen iki cihaz için Wireless Charger Duo geliyor.
Twitter kullanıcısı Roland Quandt tarafından paylaşılan fotoğrafta Wireless Charger Duo'nun kutusu ve üzerindeki bilgiler çon net olarak görülebiliyor. Paketin üzerinde iki telefonun aynı anda "hızlı şarj" edilebildiği yazıyor, ayrıca bir telefon ile bir Galaxy Watch da aynı anda şarj edilebiliyor. Bu ürünün Apple'ın geliştirdiği AirPower'a rakip olarak tasarlandığı kesin.
Şimdilik şarj sürelerinin tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ayrıca bilinmeyen birkaç ince detay da olduğuna eminiz. Galaxy Note 9, Galaxy Watch ve Wireless Charger Duo ile ilgili tüm sırlar 9 Ağustos'ta ortaya çıkacak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın