Samsung'dan Yeni Kablosuz Şarj Cihazı

Samsung, yeni kablosuz şarj cihazıyla Galaxy Note 9 ve Galaxy Watch'ı aynı anda şarj edecek!

Samsung'dan Yeni Kablosuz Şarj Cihazı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sabit diskinizden garip sesler mi geliyor?
Firefox Eklentilerinde Seferberlik Zamanı
Galaxy S9'a Yeni Yetenek Geldi
Facebook, Athena Projesini Doğruladı!
Oyunculara Özel Alan: Lenovo Game On!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir