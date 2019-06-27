Samsung'dan Yeni Kapaklı Telefon Geliyor!
Yeni rapora göre Samsung, önümüzdeki sene 6,7 inç'lik kapaklı bir telefon piyasaya sürebilir. Hatta bu telefonun Galaxy Fold 2 olma ihtimali de var!
Güney Kore'den gelen bir rapora göre Samsung, kapaklı bir telefon üzerinde çalışıyor. 6,7 inç OLED ekrana sahip telefonun 2020'de çıkacağı söyleniyor ve bunun Galaxy Fold 2 olabileceğinden bahsediliyor. Ama gelen bilgiler, Galaxy Fold 2 ihtimalini biraz azaltıyor.
Rapora göre telefonun 6,7 inçlik ekranı, diğer kapaklı telefonlarda olduğu gibi yatay eksende kapanıyor. Cihaz katlanmış durumdayken ön yüzdeki 1 inçlik ekrandan basit bilgiler alabiliyorsunuz. Bu küçük ekran oldukça kısıtlı olduğundan herhangi bir şey yapmak için telefonun kapağını açmanız gerekiyor.
Bu değişikliklerin Galaxy Fold gibi fiyatı 1.980 dolara ulaşmayan bir katlanan telefonun yolunu açacağına inanılıyor. Bu tür bir cihaz, katlanan telefonlara daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlayabilir. Tabi, bu sırada Galaxy Fold'un hala piyasaya sürülmediğini ve ne zaman sürüleceğinin bilinmediğini hatırlatmakta fayda var.
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