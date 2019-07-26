Samsung'dan Yeni Katlanabilir Cep Geliyor!
Yeni bir rapora göre, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu yolda.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, ne yazık ki ilk intibada beklenen sonucu vermemiş ve tanıtıldıktan kısa bir süre sonra yaşanan test sorunları sebebiyle geri toplatılarak laboratuvarlara geri yollanmıştı. Galaxy Fold, hala piyasaya çıkmış değil. Ancak gelen bilgilere bakarsak, telefon kısa bir süre sonra satışa çıkacak. Samsung, testlerin neredeyse tamamlandığı bilgisini verirken, diğer kaynaklar da testlerin tamamlandığını iddia ediyor.
Samsung, bir yandan Galaxy Fold'un bu testleri ile uğraşırken, diğer yandan Galaxy Note 10'u tanıtmaya hazırlanıyor ve gelen bir yeni habere göre ise, Güney Koreli şirket diğer bir yandan da yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
DigiTimes'ın haberine göre Samsung şimdilerde ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonlarını geliştiriyor. Bu konu hakkında detaylı bir bilgi yok; bunun neredeyse bir iddia niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Samsung'un Galaxy Fold'un hatalarından ders çıkartarak daha iyi bir model üzerinde çalıştığı da pek şüpheyle yaklaşılacak bir konu değil.
Buna göre muhtemelen Samsung gelecek yıl MWC 2020'de yeni ikinci nesil bir Galaxy Fold veya başka bir isimde yeni bir katlanabilir akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Ancak tabii ki önce Galaxy Fold'u görmemiz gerek...
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