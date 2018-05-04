Samsung'dan Yeni Parmak İzi Patenti
Yeni patent, Galaxy Note 9'un nasıl bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağını gösteriyor.
Son birkaç yıldır Samsung'un kapalı kapılar ardında ekran içi parmak izi okuyucusu geliştirdiği söyleniyor. Bu teknolojiyi maalesef Galaxy S9'da göremedik, ancak bu yıl içerisinde gelecek olan Galaxy Note 9'un hala bu özelliğe sahip olma şansı var. Geçtiğimiz ay bu teknoloji için Samsung Display tarafından üç farklı çözüm üretildiğini duymuştuk. Şirket, yeni amiral gemisi phablet'ine bu teknolojiyi entegre edip etmeyeceğinin kararını verirken, yeni ortaya çıkan patent, Samsung'un farklı çözümleri araştırmaya devam ettiğini gösteriyor.
Daha önce Samsung'a ait birçok ekran içi parmak izi okuyucusu patenti görmüştük. Şimdi ortaya çıkan yeni patent, teknoloji dahilinde parçaların nasıl çalışacağını anlatıyor. Vivo X21 UD gibi ekranın alt orta kısmında yer alan parmak izi okuyucusu, AMOLED ekranın ışınlarını kullanarak parmak altında bölgesel aydınlanma sağlıyor ve biometrik algılayıcıların parmak izini okumasını sağlıyor.Uzmanlar, bu teknolojinin Vivo X21 UD'de bulunan Synaptics Clear ID Sensor teknolojisine çok benzediğini söylüyor. Hatta bazı iddialara göre Samsung bu konuda Synaptics'den direkt yardım bile alabilir, ancak henüz bu bilginin bir kesinliği yok.
Çinli OEM'lerin bu teknolojiyi zaten telefonlarına getirmiş olması, Samsung'u bir sonraki telefonunda mutlaka benzer bir özelliğe sahip olmaya itiyor. Şimdilik Galaxy Note 9'un nasıl bir kimlik doğrulama özelliği olacağı tamamen spekülasyon boyutunda.
Ali Ruhi Öztürk
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